Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria compartió su inesperada reacción tras romántico detalle que recibió: ¿de quién?

Aida Victoria Merlano divide opiniones en redes tras compartir inesperada reacción por romántico detalle que recibió.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Aida Victoria compartió su inesperada reacción tras romántico detalle que recibió: ¿quién?
¿Cuál fue el especial detalle que recibió Aida Victoria? | Foto: Freepik y Canal RCN

Una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país es Aida Victoria Merlano, quien ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas al destacarse al compartir su punto de vista sin ningún tipo de filtro y, de igual modo, al contar varios acontecimientos de su vida cotidiana en sus redes sociales.

Así también, varios internautas han estado pendientes de todos los sucesos que lleva a cabo a lo largo de su vida cotidiana, en especial por compartir detalles de su faceta como madre de su hijo Emiliano, fruto de su exrelación con Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario.

Por su parte, Aida ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas tras recibir un detalle especial por parte de una persona cercana y se han generado varios rumores de que se trataría de una posible relación.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el especial detalle que recibió Aida Victoria en las últimas horas?

Cabe destacar que Aida Victoria se ha destacado por contar varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales, en especial, por las rutinas que realiza a diario.

Aida Victoria compartió su inesperada reacción tras romántico detalle que recibió: ¿quién?
Este fue el especial detalle que recibió Aida Victoria Merlano. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

Por esta razón, Aida compartió en horas de la mañana de este 19 de febrero, un sorprendente video en el que la influenciadora presumió el lujoso detalle que le dieron, pues se refleja que recibió un bolso y un especial ramo de flores.

Aida Victoria compartió su inesperada reacción tras romántico detalle que recibió: ¿quién?
¿Quién le dio el especial detalle a Aida Victoria Merlano? | Foto: Freepik

Recientemente, Aida compartió su reacción en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores tras el especial ramo de flores que recibió, pues expresó las siguientes palabras:

“Uno de mis mejores amigos supo que estaba en París y me mandó esto. Cuando he tratado de volverme fría y parca, ahí están mis amigos, recordándome que, en los lugares correctos, siempre vale la pena entregarse por completo. Y que por un lado o por el otro, la vida siempre te devuelve amor, el amo que eres y das. No dejen de amar”, agregó Aidia.

¿Quién es el exnovio de Aida Victoria Merlano, el padre de su primogénito Emiliano?

Recordemos que en el pasado Aida Victoria se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por compartir detalles de la exrelación que tuvo con Juan David Tejada, ‘El Agropecuario’.

Artículos relacionados

Sin embargo, la exrelación no funcionó entre ambos, pues cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado tras varias diferencias que presentaron en el pasado. A pesar de esto, ambos han demostrado con responsabilidad que le han dado una especial crianza a su hijo, Emiliano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lady Tabares habló del fallecimiento de actor de La vendedora de rosas Lady Tabares

Lady Tabares de luto: compartió nuevos detalles tras la muerte de actor de ‘La vendedora de rosas’

Lady Tabares reapareció con un mensaje cargado de dolor en el que reveló nuevos detalles tras la muerte del actor.

Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre Juan Martín Moreno: ¿han vuelto a conversar o no? La casa de los famosos

Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre Juan Martín Moreno: ¿han vuelto a conversar o no?

Sofía Jaramillo hizo inesperada confesión acerca de Juan Martín Moreno tras varias opiniones compartidas: “a veces hablamos”.

La Segura aclaró si está embarazada tras pregunta de una fan. La Segura

La Segura se pronunció y aclaró los rumores sobre su segundo embarazo: ¿Qué dijo la influencer?

La Segura dejó claro si está embarazada tras mencionarlo varias veces en redes sociales.

Lo más superlike

Karola en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Karola lloró tras ser nominada en La casa de los famosos: "me he vuelto lo que he criticado"

La influenciadora Karola reaccionó tras haber sido nominada en La casa de los famosos Colombia.

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

Equipo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología