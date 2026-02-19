Una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país es Aida Victoria Merlano, quien ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas al destacarse al compartir su punto de vista sin ningún tipo de filtro y, de igual modo, al contar varios acontecimientos de su vida cotidiana en sus redes sociales.

Así también, varios internautas han estado pendientes de todos los sucesos que lleva a cabo a lo largo de su vida cotidiana, en especial por compartir detalles de su faceta como madre de su hijo Emiliano, fruto de su exrelación con Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario.

Por su parte, Aida ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas tras recibir un detalle especial por parte de una persona cercana y se han generado varios rumores de que se trataría de una posible relación.

¿Cuál fue el especial detalle que recibió Aida Victoria en las últimas horas?

Cabe destacar que Aida Victoria se ha destacado por contar varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales, en especial, por las rutinas que realiza a diario.

Este fue el especial detalle que recibió Aida Victoria Merlano. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Aida compartió en horas de la mañana de este 19 de febrero, un sorprendente video en el que la influenciadora presumió el lujoso detalle que le dieron, pues se refleja que recibió un bolso y un especial ramo de flores.

¿Quién le dio el especial detalle a Aida Victoria Merlano? | Foto: Freepik

Recientemente, Aida compartió su reacción en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores tras el especial ramo de flores que recibió, pues expresó las siguientes palabras:

“Uno de mis mejores amigos supo que estaba en París y me mandó esto. Cuando he tratado de volverme fría y parca, ahí están mis amigos, recordándome que, en los lugares correctos, siempre vale la pena entregarse por completo. Y que por un lado o por el otro, la vida siempre te devuelve amor, el amo que eres y das. No dejen de amar”, agregó Aidia.

¿Quién es el exnovio de Aida Victoria Merlano, el padre de su primogénito Emiliano?

Recordemos que en el pasado Aida Victoria se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por compartir detalles de la exrelación que tuvo con Juan David Tejada, ‘El Agropecuario’.

Sin embargo, la exrelación no funcionó entre ambos, pues cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado tras varias diferencias que presentaron en el pasado. A pesar de esto, ambos han demostrado con responsabilidad que le han dado una especial crianza a su hijo, Emiliano.