Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Karen Sevillano a la eliminación de Maiker en La casa de los famosos Colombia

Maiker Smith fue eliminado de La casa de los famosos Colombia tras ser elegido como el mueble de la temporada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano sorprendió con su reacción tras la eliminación de Maiker
Karen Sevillano sorprendió con su reacción tras la eliminación de Maiker. (Foto Canal RCN).

Maiker Smith se convirtió en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia tras ser elegido por el público como el mueble de la temporada. Ante esta decisión, Karen Sevillano, presentadora del After no pudo ocultar su reacción.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el momento de la eliminación de Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia?

La gala del pasado jueves 19 de febrero los participantes de La casa de los famosos Colombia se enteraron de que todos, a excepción de Juancho Arango y Lady Noriega, había estado bajo votación para que el público eligiera a quién consideraba el mueble de la competencia, es decir, la persona que no estaba dando el suficiente contenido para el reality.

Eliminan a Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia
Eliminan a Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Esto sin duda alguna los dejó en shock, pues apenas era miércoles de nominación y ya habría un eliminado de la competencia. Tras varios minutos de programa, Carla Giraldo regresó en una última conexión en donde abrió un sobre que se encontraba en sus manos y que contenía dentro el nombre de esta persona: Maiker Smith.

Artículos relacionados

De manera inmediata, El Jefe le ordenó al participante abandonar su casa ‘a bordo’ del camión de la mudanza que estaba siendo ‘manejado’ por dos hombres cámara, para dejar La casa de los famosos Colombia para siempre.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano a la eliminación de Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia?

Segundos más tarde que El Jefe ordenara la salida de Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia por decisión del público, Karen Sevillano reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con un video en el que registró su reacción al momento exacto en el que todo pasó.

Artículos relacionados

Con una risa nerviosa similar a la que Maiker Smith soltó al recibir la noticia, Karen Sevillano soltó un grito en el que cuestionaba el por qué Colombia había tomado esa decisión. Así mismo, Vicky Berrío también comentó en esta misma red social que no sabía con quien realizaría el After ya que su compañera se encontraba un tanto en shock.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela QM habló en vivo tras rumores de infidelidad de Blessd Blessd

Manuela QM rompió el silencio tras rumores de infidelidad de Blessd: esto dijo en un live

Manuela QM se pronunció en un live luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad de Blessd.

Nació el hijo de Ana María Estupiñán Ana María Estupiñán

Nació el hijo de Ana María Estupiñán: esta es su primera foto

Esta es la primera foto del anhelado primer hijo de la actriz Ana María Estupiñán, quien anunció s nacimiento este 20 de febrero.

Violeta Bergonzi desata polémica al hablar de que sus hijos son therians Violeta Bergonzi

¿Violeta Bergonzi confesó que sus hijos son therians? Esto fue lo que dijo

Violeta Bergonzi sorprendió a todos sus fans al compartir un video con sus hijos, en el que hace referencia al nuevo término conocido como "Therians"

Lo más superlike

Maluma sorprendió con radical cambio de look en Premios Lo Nuestro 2026, ¡así luce! Maluma

Maluma sorprendió con radical cambio de look en Premios Lo Nuestro 2026, ¡así luce!

Maluma volvió a llamar la atención de sus fans, pero esta vez no fue por su música, sino por un radical cambio de imagen.

Tras su eliminación, Maiker Smith se lleva inesperada noticia Influencers

Maiker Smith recibió impactante noticia tras ser eliminado de La casa de los famosos

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología