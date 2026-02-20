Así reaccionó Karen Sevillano a la eliminación de Maiker en La casa de los famosos Colombia

Maiker Smith se convirtió en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia tras ser elegido por el público como el mueble de la temporada. Ante esta decisión, Karen Sevillano, presentadora del After no pudo ocultar su reacción.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¿Cómo fue el momento de la eliminación de Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia?

La gala del pasado jueves 19 de febrero los participantes de La casa de los famosos Colombia se enteraron de que todos, a excepción de Juancho Arango y Lady Noriega, había estado bajo votación para que el público eligiera a quién consideraba el mueble de la competencia, es decir, la persona que no estaba dando el suficiente contenido para el reality.

Eliminan a Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Esto sin duda alguna los dejó en shock, pues apenas era miércoles de nominación y ya habría un eliminado de la competencia. Tras varios minutos de programa, Carla Giraldo regresó en una última conexión en donde abrió un sobre que se encontraba en sus manos y que contenía dentro el nombre de esta persona: Maiker Smith.

Artículos relacionados La casa de los famosos Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3: ¿qué invitación recibió del jefe?

De manera inmediata, El Jefe le ordenó al participante abandonar su casa ‘a bordo’ del camión de la mudanza que estaba siendo ‘manejado’ por dos hombres cámara, para dejar La casa de los famosos Colombia para siempre.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano a la eliminación de Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia?

Segundos más tarde que El Jefe ordenara la salida de Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia por decisión del público, Karen Sevillano reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con un video en el que registró su reacción al momento exacto en el que todo pasó.

Artículos relacionados La casa de los famosos Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3: ¿qué invitación recibió del jefe?

Con una risa nerviosa similar a la que Maiker Smith soltó al recibir la noticia, Karen Sevillano soltó un grito en el que cuestionaba el por qué Colombia había tomado esa decisión. Así mismo, Vicky Berrío también comentó en esta misma red social que no sabía con quien realizaría el After ya que su compañera se encontraba un tanto en shock.