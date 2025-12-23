Yeferson Cossio reapareció en redes tras operación en su corazón: habló de sobredosis

El creador de contenido Yeferson Cossio reapareció en sus redes sociales tras ser sometido a una delicada intervención en el corazón. Además de agradecer a los cientos de seguidores y personas que han estado pendientes de su salud, el joven influenciador aprovechó el espacio para referirse a los rumores que apuntan a que una supuesta sobredosis haya sido la causa de este preocupante percance.

¿Yeferson Cossio fue operado del corazón por una supuesta sobredosis?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio reapareció tras ser sometido a una intervención en el corazón para enviar un parte de tranquilidad sobre su estado de salud.

Yeferson Cossio es operado de urgencia: preocupante falla en su corazón. (Foto Canal RCN).

En el video, además de agradecer a todas las personas que han estado pendientes de su recuperación, el creador de contenido decidió pronunciarse sobre los rumores que circularon en redes sociales y que señalaban que su operación habría sido consecuencia de una supuesta sobredosis.

“No es por lo que ustedes piensan, no es por nada de sobredosis ni nada de eso. Simplemente mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida, porque, aunque no estaba consumiendo cosas, sí dormía día de por medio, mucho estrés, mucho trabajo, y sometí a mi cuerpo a algo que simplemente colapsó”, explicó.

Así mismo, aseguró que la intervención salió muy bien y que actualmente se encuentra fuera de peligro. También explicó, de manera general, el procedimiento que le realizaron, el cual estuvo basado en impulsos eléctricos.

“Todo salió muy bien. Lo que hicieron fue que me metieron en el corazón una cosa y me electrocutaron para que el corazón estuviera bien”, agregó.

Aunque no dio mayores detalles sobre las causas exactas que lo llevaron a sufrir esta falla cardiaca, el influenciador prometió que en las próximas horas contará con más detalle todo lo ocurrido.

¿Yeferson Cossio retomará las redes sociales tras intervención en el corazón?

Pese a que el creador de contenido compartió esta información por medio de sus redes sociales expresó que aún no podía usar su celular con total normalidad. Sin embargo, anunció que dentro de algunas horas hará un en vivo para hablar directamente con sus seguidores frente a lo sucedido.

Yeferson Cossio es sometido a una intervención cardíaca. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto de los médicos Freepik)

Así mismo, agradeció a todas las personas que estuvieron al pendiente por medio de mensajes que espera responder pronto.

“Gracias a todos los que han escrito mensajes. Los valoro mucho, poco a poco voy a ir respondiéndoles, aún no me da para usar el celular bien”