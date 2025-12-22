Jessi Uribe enterneció al enseñar parte del rostro de su hija Emilia: así luce la menor

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al compartir un inesperado vistazo de su faceta más tierna. El artista mostró por primera vez parte del rostro de Emilia, su hija con Paola Jara, y la imagen no tardó en generar reacciones en redes sociales.

¿Cómo luce Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Una imagen publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, bastó para enloquecer a los internautas. Jessi Uribe sorprendió al compartir una inesperada fotografía del rostro de su hija Emilia, fruto de su relación con la también cantante Paola Jara.

La imagen de Emilia que tiene suspirando a los seguidores de Jessi Uribe

Vale la pena destacar que la pareja de artistas se ha mantenido reservada frente a la identidad de su pequeña, pues decidió no mostrar su rostro hasta sentirse lista para hacerlo.

Por esta razón, ambos han compartido contenido relacionado con su etapa como padres sin exponer esta parte. En esta ocasión, Jessi Uribe publicó una imagen de la boquita de Emilia, en la que se aprecia el arco de cupido bastante marcado, al igual que el de él y el de Paola Jara.

Junto a la fotografía, el cantante escribió “mi boca”, dando a entender que la menor heredó este rasgo físico.

Con esto, el artista enterneció a sus seguidores al revelar un pequeño detalle del rostro de su hija, sin dejar de lado la privacidad que él y Paola Jara han decidido mantener alrededor de la menor.

¿Cuántos meses tiene Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

El pasado 19 de noviembre Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron por medio de sus redes sociales el nacimiento de su pequeña hija Emilia. Sin embargo, la fecha exacta de nacimiento de la menor fue todo un misterio, pues los famosos suelen dar la noticia días después del suceso, y esta vez no fue la excepción.

No fue sino hasta que Emilia cumplió su primer mes de nacida que se confirmó que la menor nació un día antes de que anunciaran su llegada al mundo, es decir, el 18 de ese mismo mes.