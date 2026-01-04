J Balvin dejó a un lado la música para convertirse en el próximo “MasterChef”

El reconocido cantante del género urbano J Balvin sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrar una faceta de su vida que pocos conocían. El artista dejó a un lado su talento por la música para explorar el mundo culinario como todo un “MasterChef”.

¿J Balvin deja la música para convertirse en el próximo “MasterChef”?

En un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, dejó ver la nueva faceta del reconocido artista colombiano. La modelo argentina no ocultó su orgullo y celebró uno de los primeros logros del cantante en la cocina.

J Balvin sorprende al incursionar en el mundo de la cocina. (Foto AFP: Valerie Macon

En el corto audiovisual se observa a J Balvin, con la ayuda de un chef profesional, preparando su primera pasta artesanal. El artista utilizó una laminadora para estirar la masa y cortarla y logró obtener con éxito la clásica pasta para spaghetti.

Al ver el resultado final, Valentina Ferrer no dudó en elogiarlo con evidente asombro, al igual que su pequeño hijo Río. El video estuvo acompañado por la icónica frase “MasterChef”, en alusión a un aspirante con talento culinario.

“No lo puedo creer”, expresó J Balvin mientras sostenía en sus manos su creación.

Vale la pena destacar que J Balvin solo estaría explorando el mundo culinario como un hobbie y no como un cambio de profesión, pues en diversas ocasiones a expresado que la música es su mayor motivación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de J Balvin al verlo en su faceta de chef?

Lo cierto es que la inesperada faceta de J Balvin lejos de los escenarios no pasó desapercibida entre sus seguidores. Tras la publicación del video en el que se le ve preparando pasta como todo un chef, los fanáticos del artista colombiano inundaron las redes sociales con comentarios.

Comentarios como: “Necesitamos a J Balvin en MasterChef, ya mismo”, “Ahora todos queremos probar esa pasta”, “Uno pensando que solo hacía música y mírenlo”, “¿Y cuándo abre el restaurante?”, se leen en redes sociales.