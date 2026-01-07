Así recordó Sara Uribe su paso por Protagonistas de Nuestra Tele: "volveré a hacer historia"

La presentadora Sara Uribe despertó la emoción de sus seguidores al recordar su paso por el reality que ganó en 2012, Protagonistas de Nuestra Tele, y adelantar qué faceta suya se verá en La casa de los famosos Colombia 3.

¿Cómo recordó Sara Uribe su paso por Protagonistas de Nuestra Tele?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, la modelo y presentadora paisa Sara Uribe ha publicado una serie de fotografías y videos, recordando los momentos más bonitos de su paso por el reality que ganó en 2012 producido por Canal RCN y que la impulsó a ser reconocida.

Sara Uribe sorprendió a sus fans al revelar los momentos más bonitos cuando ganó Protagonistas de Nuestra Tele en 2012. (Foto: Canal RCN)

En las fotos y videos que compartió, se puede observar en primera instancia el momento cuando fue nombrada como la ganadora, y a su lado se encontraba Angélica Jaramillo, quien ocupó el segundo lugar.

De igual manera, se aprecia algunas fotos personales suyas y otras luciendo la icónica camisa negra y roja que llevaba su nombre durante su participación en el programa.

¿Qué faceta se verá de Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 3?

En la misma publicación, Sara compartió un contundente mensaje con el que dejó entrever cómo será la faceta que mostrará en La casa de los famosos Colombia.

Soy yo, con la misma esencia de cuando gané Protagonistas de nuestra tele en 2012. Pero también soy yo, con más aprendizajes, más vida, más camino y con mi propósito claro: volver a hacer historia con el @teamsarauribe", escribió en el post de sus videos.

Asimismo, la modelo de 35 años aseguró que su ideal es quedarse mucho tiempo en La casa y por qué no, convertirse en la tercera ganadora de esta novela de la vida real.

¿Te acuerdas de cuando gané #Protagonistas? Hoy quiero volver a acompañarte por mucho tiempo en esta, La casa más famosa de Colombia", concluyó.

¿Sara Uribe y Manuela Gómez serán rivales en La casa de los famosos Colombia 3?

Por ahora, no se puede afirmar que Sara Uribe y Manuela Gómez lleguen a La casa de los famosos Colombia 3 como rivales declaradas.

De acuerdo con lo expresado por las propias participantes, la relación actual se basa en el respeto mutuo.

En ese sentido, cualquier tensión que pueda surgir dentro de la casa estaría más relacionada con la dinámica del encierro y la competencia del programa que con conflictos personales previos.