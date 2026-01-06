Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez revela sus mayores temores antes de entrar a La casa de los famosos 3

Luego de revelar sus miedos, Manuela Gómez genera expectativa sobre cómo los afrontará La casa de los famosos 2026.

Manuela Gómez habla de sus miedos y genera conversación en redes
Manuela Gómez ha hablado abiertamente sobre los miedos que ha enfrentado a lo largo de su vida. Sus declaraciones recientes generan interés entre los internautas que buscan conocer cómo estos temores podrían influir en su participación en La Casa de los Famosos Colombia 3.

¿Cuáles son los miedos de Manuela Gómez?

En Buen día, Colombia, Manuela Gómez reveló algunos de sus temores más grandes. La habitante de La casa de los famosos destacó su miedo al mar y a las alturas, lo que hizo que los internautas recordaran otros momentos en los que ha compartido diferentes temores a lo largo de su vida.

La exprotagonista de novela ha compartido con sus seguidores otros de sus miedos, especialmente relacionados con la maternidad. Antes de convertirse en madre, confesó que le generaba ansiedad la idea de no estar a la altura del reto de la maternidad.

Durante su embarazo, sus preocupaciones aumentaron por complicaciones de salud de su hija. Más adelante, tras estar hospitalizada por problemas de columna, Manuela expresó temor de que la separación temporal ocasionara que su hija no la reconociera o la olvidara.

¿Cuáles son los miedos de Manuela Gómez para La casa de los famosos?

Manuela, confirmada como participante de La casa de los famosos 3, ha señalado que su mayor reto será convivir con personas que percibe como hipócritas, ya que le incomoda la gente que no puede ser directa al expresar lo que piensa.

También ha comentado que el exceso de ruido y la constante ‘bulla’ de otros participantes podrían incomodarla, admitiendo que en esas situaciones a veces siente que “le estorba la gente”.

Asimismo, ha enfatizado que aspectos como la alimentación y la organización del espacio personal son esenciales para su tranquilidad, y que si no se respetan podrían generar disgustos.

¿Qué ha dicho Manuela Gómez sobre su participación en La casa de los famosos 3?

A pesar de los retos que anticipa, Manuela asegura llegar preparada, con experiencia en realities anteriores y una estrategia basada en la sinceridad, el carisma y el amor por lo que hace.

Ha dejado claro que los comentarios externos sobre su pasado mediático o su aspecto físico no afectarán su participación, pues su objetivo principal se basa en la autenticidad. Además, ha revelado que su decisión de participar surge de un deseo que había manifestado a Dios años atrás y que siente que llega en el momento indicado.

Los internautas continúan atentos a cómo manejará sus temores dentro del reality que se estrenará el 12 de enero, a las 8:00 p.m, por Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán disponibles en lacasadelosfamososcolombia.com

