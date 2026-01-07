Sara Uribe desata debate en redes tras responderle a Yina Calderón

La famosa presentadora, Sara Uribe, vuelve a las pantallas del Canal RCN este lunes 12 de enero en La casa de los famosos Colombia 2026.

La paisa que enamoró a los colombianos con su autenticidad, sencillez y talento, sorprendió con su regreso a la televisión, pues sus seguidores creen que ella será una de las participantes más destacadas de esta tercera temporada.

¿Qué fue lo que dijo Yina Calderón sobre Sara Uribe?

Desde que se conoció que Sara Uribe será una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, ha llegado miles de comentarios en los que se muestra la emoción de los televidentes, quienes desde hace mucho no ven a la paisa en televisión.

Así mismo, también ha habido opiniones negativas, como las de Yina Calderón, quien reveló que, para ella, Sara es “un mueble”. Como era de esperarse, la paisa rompió el silencio y le respondió a Yina Calderón.

Sara Uribe se robó los aplausos tras responderle a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué le respondió Sara Uribe a Yina Calderón tras llamarla “mueble”?

A través de sus redes sociales, Sara Uribe fue contundente al responderle a Yina Calderón luego de llamarla mueble, por eso, hizo un video para defenderse.

En el video publicado a través de su cuenta oficial de TikTok, Sara se dejó ver quieta durante unos segundos, en una posición de silla, haciendo referencia a un mueble y al lado de ella, Juan Palau y Campanita hicieron lo mismo.

Estos dos hombres también hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 y quisieron unirse a Sara para su contenido.

Sara Uribe le respondió con humor a Yina Calderón tras llamarla “mueble”. (Foto: Canal RCN)

¿Yina Calderón le respondió algo a Sara Uribe?

Tras la contundente respuesta de Sara Uribe al comentario de Yina Calderón, la empresaria de fajas no ha mencionado nada sobre el tema, pues ella está de vacaciones.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales no se quedaron callados y le aplaudieron a la presentadora la forma en la que le respondió a Yina, pues consideran que no fue un comentario justo hacia Uribe.

Así mismo, muchos usuarios de TikTok y las demás redes sociales ya se declararon fan de Sara y están formando el Team en nombre de la presentadora.