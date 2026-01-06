Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables en La casa de los famosos recordando a La Segura

La actriz colombiana Johana Fadul y el creador de contenido Tebi Bernal revelaron en una entrevista con La Mega cuáles son sus no negociables dentro de La casa de los famosos Colombia; sin embargo, sorprendieron a sus fans al mencionar a La Segura.

¿Cuáles son los no negociables de Johanna Fadul y Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia?

Ya queda menos de ocho días para que el reality del Canal RCN de rienda suelta a una nueva etapa de convivencia donde varios famosos vivirán una "Novela de la vida real".

La casa de los famosos Colombia 3 llega pronto a las noches de Canal RCN. (Foto: Canal RCN)

Es por ello, que muchos de ellos que ganaron por votaciones y fueron confirmados directamente por El Jefe, se encuentran en medio de diversas entrevistas con los medios, para dar a conocer que esperan ver y que no dentro de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada.

Entro ellos están, Johanna Fadul y Esteban Bernal, conocido en redes como Tebi, quien en medio de una entrevista para la emisora La Mega, reveló que uno de sus no negociables sería encontrar el inodoro sucio.

Ay algo con lo que yo no puedo, y es con un b4ño cag****", dijo el influencer.

Tras esta revelación, Johana tomó la palabra durante la entrevista y mencionó a la caleña Natalia Segura, dejando entrever que uno de sus no negociables sería no replicar lo que hizo la influencer en la primera temporada.

¿Qué hizo La Segura en la primera temporada que Johana Fadul recordó y no quiere que se repita en La casa de los famosos Colombia 3?

La actriz señaló que, durante la primera temporada de La casa de los famosos, La Segura solía obstruir los inodoros, y comentó de forma jocosa que esperaba que a ellos no les ocurriera una situación similar.

Todo esto, mientras Renzo Meneses, quien también participó en la charla, recordó que la experiencia sería como un matrimonio y que cualquier eventualidad podría detonar una discusión entre los participantes.

Johanna Fadul y Tebi Bernal esperan que no se repita en La casa de los famosos Colombia 3 lo que hizo La Segura en la primera temporada. (Fotos: Canal RCN)

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos Colombia y a qué hora se trasmitirá?

El próximo 12 de enero, el Canal RCN estrenará esta nueva temporada a las 8 p.m., disponible en señal abierta y en su app, prometiendo ser todo un éxito.

