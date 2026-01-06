Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables en La casa de los famosos recordando a La Segura

Johanna Fadul y Tebi Bernal sorprendieron al mencionar a La Segura al hablar de sus no negociables en La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables mencionando a La Segura
Johanna Fadul y Tebi Bernal mencionaron a La Segura al hablar de sus no negociables dentro de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

La actriz colombiana Johana Fadul y el creador de contenido Tebi Bernal revelaron en una entrevista con La Mega cuáles son sus no negociables dentro de La casa de los famosos Colombia; sin embargo, sorprendieron a sus fans al mencionar a La Segura.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los no negociables de Johanna Fadul y Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia?

Ya queda menos de ocho días para que el reality del Canal RCN de rienda suelta a una nueva etapa de convivencia donde varios famosos vivirán una "Novela de la vida real".

Logo de La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia 3 llega pronto a las noches de Canal RCN. (Foto: Canal RCN)

Es por ello, que muchos de ellos que ganaron por votaciones y fueron confirmados directamente por El Jefe, se encuentran en medio de diversas entrevistas con los medios, para dar a conocer que esperan ver y que no dentro de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada.

Entro ellos están, Johanna Fadul y Esteban Bernal, conocido en redes como Tebi, quien en medio de una entrevista para la emisora La Mega, reveló que uno de sus no negociables sería encontrar el inodoro sucio.

Ay algo con lo que yo no puedo, y es con un b4ño cag****", dijo el influencer.

Tras esta revelación, Johana tomó la palabra durante la entrevista y mencionó a la caleña Natalia Segura, dejando entrever que uno de sus no negociables sería no replicar lo que hizo la influencer en la primera temporada.

Artículos relacionados

¿Qué hizo La Segura en la primera temporada que Johana Fadul recordó y no quiere que se repita en La casa de los famosos Colombia 3?

La actriz señaló que, durante la primera temporada de La casa de los famosos, La Segura solía obstruir los inodoros, y comentó de forma jocosa que esperaba que a ellos no les ocurriera una situación similar.

Todo esto, mientras Renzo Meneses, quien también participó en la charla, recordó que la experiencia sería como un matrimonio y que cualquier eventualidad podría detonar una discusión entre los participantes.

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables mencionando a La Segura
Johanna Fadul y Tebi Bernal esperan que no se repita en La casa de los famosos Colombia 3 lo que hizo La Segura en la primera temporada. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos Colombia y a qué hora se trasmitirá?

El próximo 12 de enero, el Canal RCN estrenará esta nueva temporada a las 8 p.m., disponible en señal abierta y en su app, prometiendo ser todo un éxito.

Así que para disfrutar cada minuto de esta nueva temporada descarga ya la app de Canal RCN haciendo clic aquí y no olvides visitar su página oficial lacasadelosfamosocolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo? Talento internacional

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo?: Esto dijo la actriz

Kristen Stewart habló sobre la posibilidad de regresar al universo de Crepúsculo, esta vez como directora de un posible remake.

Sara Uribe causa revuelo. Sara Uribe

¿Romance a la vista? Sara Uribe lanza inesperada indirecta a su compañero de reality Renzo Meneses

Sara Uribe lanzó una indirecta a su compañero de reality Renzo Meneses, generando expectativa sobre lo que pueda pasar entre ambos.

Mariana Zapata es la nueva habitante elegida por El Jefe La casa de los famosos

Mariana Zapata es la nueva habitante elegida por El Jefe para La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata se convierte en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2026 y amplia la lista de participantes.

Lo más superlike

Mateo Carvajal sorprendió al responderle a un seguidor. Mateo Carvajal

Mateo Carvajal reaccionó a críticas por actividades extremas con Salvador: "Lo voy a tirar de paracaídas"

Mateo Carvajal respondió con contundencia a quienes lo critican por permitir que Salvador viva experiencias extremas.

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Rosalía despide el año en Brasil y un gesto desata rumores globales. Rosalía

Rosalía despierta rumores de romance al pasear de la mano con Loli Bahía

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine