La Segura revela cómo quedó su sonrisa tras el inesperado accidente: “Hasta que por fin”

Natalia Segura, más conocida como La Segura, impactó recientemente al revelar que sufrió un pequeño accidente en su rostro, situación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a La Segura en su rostro?

A través de sus historias de Instagram en la que suma más de 10 millones de seguidores, la creadora de contenido caleña mostró que tuvo un incidente con la carilla de uno de sus dientes delanteros, lo que generó múltiples reacciones entre sus fans.

Aunque el hecho no pasó a mayores, La Segura volvió a aparecer en sus redes sociales para contar que la situación quedó atrás y que su diente ya estaba en buen estado.

En una de las imágenes compartidas, la influencer se dejó ver desde un consultorio odontológico, usando las gafas propias del procedimiento, con una sonrisa y el pulgar arriba, señalando que todo estaba bien.

En otra de las historias, la caleña publicó un corto video en el que mostró parte del proceso al que fue sometida para corregir el inconveniente.

La Segura revela accidente en su rostro y muestra el impactante proceso dental. (Foto: Canal RCN)

Allí se observa al personal realizando los procedimientos necesarios para que su diente quedara nuevamente en óptimas condiciones.

El clip estuvo acompañado por un mensaje escrito por la influencer: “Mi 2026 iba a empezar como mi diente, mi reina hermosa, claro que no”, texto que complementó con varios emojis.

¿Cómo reaccionó la fanaticada de La Segura tras el incidente en su diente?

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato a las historias compartidas. Muchos usuarios respondieron con emojis de risa, mientras otros hicieron comentarios en tono humorístico como “son pidañas”, haciendo referencia a la película Buscando a Nemo.

Posteriormente, La Segura se mostró visiblemente emocionada al compartir una nueva imagen en la que dejó ver el resultado final del procedimiento.

En la fotografía, la creadora de contenido mostró cómo le quedó su diseño de sonrisa y acompañó la publicación con el mensaje: “No estoy soportando, amigas”, dejando ver su satisfacción con el resultado.

“Hasta que por fin. No me iba a prestar al ciberbullying que me estaban haciendo por estar chimuela; ya soy una ratona de nuevo”, dijo en un nuevo video.