Martha Isabel Bolaños responde a seguidor que cuestionó cómo sostiene su vida: “no es de Dios”

Martha Isabel Bolaños, la recordada actriz por su papel como ‘la pupuchurra’ en Yo soy Betty, la fea y su participación en La casa de los famosos Colombia 1, decidió responder de manera contundente a un usuario en Internet quién la cuestionó por permanecer viajando constantemente y no trabajando.

¿Por qué Martha Isabel Bolaños respondió a seguidor que la cuestionó por viajar?

La conversación se encendió cuando un seguidor decidió preguntarle directamente por el origen de sus ingresos.

El usuario, a través de Instagram, cuestionó cómo sostenía el estilo de vida que muestra en sus publicaciones, donde se le ve viajando, disfrutando de encuentros sociales y compartiendo momentos de ocio, mientras, según él, no hablaba de compromisos laborales visibles.

Lejos de dejar pasar el mensaje, Martha Isabel Bolaños decidió exponerlo ante sus miles de seguidores con un contundente mensaje.

La actriz compartió la captura del comentario y pidió la opinión de sus seguidores, dejando claro su desacuerdo con el tono de la pregunta.

Su respuesta, cargada de ironía, generó reacciones inmediatas: “Martha Isabel usted de que vive porque siempre la veo en videos que grava en paseos y rumbas. Y eso cuesta platica”, fue una de las preguntas que le hizo este usuario.

Luego le preguntó de nuevo que vive, pero en esta vez añadió: “Pero de trabajo no habla”.

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños a seguidor que la cuestionó por solo viajar?

Por lo que la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia decidió responder de manera fiel a su estilo.

“¿Ustedes qué le responderían a este caballero? Si es que es un caballero… A mí me dan ganas de decirle que vivo de mi mozo, de mi sugar o de prepagarm3, pero sé que eso no es de Dios, entonces no le digo nada”, escribió, acompañado de un emoji de risa.

Y es que la reconocida actriz colombiana, ha hablado en varias ocasiones de su faceta como DJ y de proyectos que desarrolla fuera del rada mediático habitual

Martha Isabel Bolaños, ella misma ha hablado en varias ocasiones de su faceta como DJ y de proyectos que desarrolla fuera del radar mediático habitual. Además, su interacción con comunidades colombianas en el exterior.