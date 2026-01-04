Nicolás Arrieta revela dónde se fue a recargar energías antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

El youtuber bogotano Nicolás Arrieta ha sorprendido a sus seguidores al revelarles cuál fue ese destino turístico que escogió para recargar energías antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3.

¿Cuál fue el destino turístico que escogió Nicolás Arrieta antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

A menos de una semana para dar inicio al reality más esperado por los colombianos y producido por Canal RCN, La casa de los famosos Colombia, el polémico creador de contenido, Nicolás Arrieta ha revelado que se encuentra en Pasto disfrutando de El carnaval de Negros y Blancos.

Nicolás Arrieta se dejó ver muy emocionado en El Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. (Foto: Canal RCN)

Por medio de sus historias, el hombre de 34 años se dejó ver muy feliz en la capital nariñense luciendo un sombrero blanco y unos lentes oscuros, mientras a su alrededor, varias personas logran distinguirlo y saludarlo.

De igual manera, el influenciador mostró a su más de un millón de seguidores algunos momentos del desfile donde se ve a varias personas tocar algunos instrumentos y hacer bailes típicos del carnaval.

Está muy chévere", repitió en varias ocasiones el youtuber.

Al igual que Nicolás, varios de los famosos que lograron ingresar a la casa por medio de votaciones, así como aquellos que fueron confirmados directamente por EL Jefe, han estado disfrutando de los últimos días que les quedan en "libertad".

¿Cómo ingresó Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia?

El influenciador, conocido por sus divertidos videos en YouTube y por enfrentarse a otras personalidades sin filtros, logró ganarse un lugar en el reality al ser el más votado por los colombianos dentro del primer grupo de aspirantes presentado por El Jefe.

Después de una intensa semana de promoción, Arrieta superó a sus compañeros al obtener un 52,67% de los votos, convirtiéndose así en el primer habitante confirmado de la tercera temporada que produce el Canal RCN.

Nicolás Arrieta logró ser el primer famoso en ingresar a La casa con un porcentaje del 52,67% de votos. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia 3 y a qué hora se trasmitirá?

El próximo 12 de enero, Canal RCN estrenará la nueva temporada a las 8 p.m., disponible en señal abierta y en su app, prometiendo ser todo un éxito.

