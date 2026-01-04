Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta revela dónde se fue a recargar energías antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

Nicolás Arrieta ha publicado una serie de videos revelando dónde se encuentra antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Nicolás Arrieta dejó ver cuál es su último destino antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia
Nicolás Arrieta se dejó ver muy emocionado en el último destino que realizó antes de ingresar a La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El youtuber bogotano Nicolás Arrieta ha sorprendido a sus seguidores al revelarles cuál fue ese destino turístico que escogió para recargar energías antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el destino turístico que escogió Nicolás Arrieta antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

A menos de una semana para dar inicio al reality más esperado por los colombianos y producido por Canal RCN, La casa de los famosos Colombia, el polémico creador de contenido, Nicolás Arrieta ha revelado que se encuentra en Pasto disfrutando de El carnaval de Negros y Blancos.

Nicolás Arrieta, youtuber e influencer bogotano
Nicolás Arrieta se dejó ver muy emocionado en El Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. (Foto: Canal RCN)

Por medio de sus historias, el hombre de 34 años se dejó ver muy feliz en la capital nariñense luciendo un sombrero blanco y unos lentes oscuros, mientras a su alrededor, varias personas logran distinguirlo y saludarlo.

De igual manera, el influenciador mostró a su más de un millón de seguidores algunos momentos del desfile donde se ve a varias personas tocar algunos instrumentos y hacer bailes típicos del carnaval.

Está muy chévere", repitió en varias ocasiones el youtuber.

Al igual que Nicolás, varios de los famosos que lograron ingresar a la casa por medio de votaciones, así como aquellos que fueron confirmados directamente por EL Jefe, han estado disfrutando de los últimos días que les quedan en "libertad".

Artículos relacionados

¿Cómo ingresó Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia?

El influenciador, conocido por sus divertidos videos en YouTube y por enfrentarse a otras personalidades sin filtros, logró ganarse un lugar en el reality al ser el más votado por los colombianos dentro del primer grupo de aspirantes presentado por El Jefe.

Después de una intensa semana de promoción, Arrieta superó a sus compañeros al obtener un 52,67% de los votos, convirtiéndose así en el primer habitante confirmado de la tercera temporada que produce el Canal RCN.

Nicolás Arrieta, youtuber e influencer bogotano
Nicolás Arrieta logró ser el primer famoso en ingresar a La casa con un porcentaje del 52,67% de votos. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia 3 y a qué hora se trasmitirá?

El próximo 12 de enero, Canal RCN estrenará la nueva temporada a las 8 p.m., disponible en señal abierta y en su app, prometiendo ser todo un éxito.

Para no perderte ni un minuto de esta temporada, descarga ya la app de Canal RCN haciendo clic aquí y visita también su página oficial: lacasadelosfamosocolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karen Sevillano se muda a Bogotá. Karen Sevillano

Karen Sevillano reveló que ya está en Bogotá, lista para el After Show de La casa de los famosos

Karen Sevillano confirmó su mudanza a la capital colombiana y expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa en su vida.

La casa de los famosos

Campanita revela qué es lo que más le preocupa antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3

Campanita publicó un video en redes revelando qué es lo que más lo angustia antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe fue confirmado por El Jefe para hacer parte de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Juanda Caribe llega a La casa de los famosos Colombia: confirmado para la tercera temporada

Juanda Caribe aceptó el llamado de El Jefe y será uno de los habitantes de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La actriz Alejandra Barros revela que contrajo neumonía tras largas jornadas de grabaciones Talento internacional

Famosa actriz revela que contrajo neumonía por largas jornadas de trabajo

Una reconocida actriz reveló que contrajo neumonía tras someterse a largas jornadas de trabajo, preocupando a sus seguidores.

Cristiano Ronaldo está ubicada en la costa de Portugal y supera los 30 millones de euros. Cristiano Ronaldo

Así es la nueva y lujosa casa de Cristiano Ronaldo en Portugal

Murió el reconocido violinista de la Orquesta Aragón de Cuba, Dagoberto González Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido violinista de una importante Orquesta caribeña

Famosa cantante de K-Pop, Nana, fue demandada por su agresor luego de que la asaltó en su vivienda Talento internacional

Famosa cantante sufrió un asalto y luego fue demandada por su agresor: esta sería la razón

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?