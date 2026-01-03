Campanita revela qué es lo que más le preocupa antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3

Campanita ha regresado a Bogotá tras disfrutar de las ferias de Cali, pero ha revelado a sus fans que está muy preocupado por un detalle que no quiere pasar por alto antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

¿Cuál es el detalle que le preocupa a Campanita antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita, y quien fue el segundo famoso en ser confirmado por El Jefe para entrar directamente a La casa de los famosos Colombia 3, ha revelado que ya se encuentra más que listo para ingresar a este reality de convivencia del Canal RCN.

Campanita expresó a sus seguidores lo que le preocupan que vean de él en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, ha dejado ver en el video que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde suma más de seiscientos mil seguidores, que debe ejercitarse lo más que pueda para poder lucirse el próximo 12 de enero, día del gran estreno de La casa de los famosos Colombia.

Voy a ponerme las pilas, voy a entrenar una semanita. Ay, no sé si me queda una semana, no sé cuántos días me queden, pero voy a entrenar este resto de días para entrar", dijo el bailarín.

Asimismo, en el video que compartió, el creador de contenido de 22 años, invitó a todos sus fans a que lo apoyaran en esta nueva "novela de la vida real" y poder ganarse el premio mayor.

¿Por qué es famoso Campanita?

Campanita ganó visibilidad en redes sociales tras participar en un reality de competencia, donde se destacó tanto por su físico como por su característico sentido del humor.

A ese reconocimiento se sumó su particular sobrenombre, que, según ha contado, le fue puesto por unos bailarines que conoció en Turquía. Desde entonces, lo adoptó como su sello personal y parte clave de su identidad pública.

Asimismo, su llamativa forma de bailar se convirtió en otro rasgo distintivo que ha cautivado a sus seguidores y reforzado su presencia en plataformas digitales.

Campanita logró visibilidad gracias su arrolladora personalidad y su talento bailando. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia y a qué hora se trasmitirá?

El próximo 12 de enero, el Canal RCN estrenará esta nueva temporada a las 8 p.m., disponible en señal abierta y en su app, prometiendo ser todo un éxito.

Así que para disfrutar cada minuto de esta nueva temporada descarga ya la app de Canal RCN haciendo clic aquí y no olvides visitar su página oficial lacasadelosfamosocolombia.com