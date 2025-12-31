Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
EN FOTOS: así fue la boda de Beba, habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3

Mira las fotos de la boda de Beba, la habitante confirmada por El Jefe para La casa de los famosos Colombia 3.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Beba compartió con sus seguidores las fotografías del día de su boda. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Muchos desconocían que Valerie de la Cruz, conocida en redes como Beba, ingresa casada a La casa de los famosos Colombia 3; por eso, te mostramos las fotos de su boda y todos los detalles de la celebración.

¿Cuáles son las fotos de la boda de Beba, participante de La casa de los famosos Colombia 3?

Ya queda poco para que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia comience con todos sus poderes, y aunque muchos de sus habitantes entran solteros con la esperanza de ganarse el premio mayor y por qué no, buscar el amor, otros ingresan comprometidos y hasta casados, como es el caso de Beba.

Beba, habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia 3
Beba ingresa a La casa de los famosos Colombia 3 casada. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido contrajo matrimonio el 3 de agosto de 2024, con quien fue su novio por más de tres años, conocido como Andrés Gómez.

En redes sociales, la barranquillera compartió un carrusel de fotografías en las que luce un elegante vestido blanco, un tono de cabello distinto y deja ver los detalles de la cuidada decoración del evento.

A través de estas imágenes, también se aprecia el lujoso banquete ofrecido a sus invitados, así como varios instantes que vivió junto a su familia y su esposo durante la celebración.

Qué lindo es recordar este día tan maravilloso donde TODO fue mejor de lo que planeamos y esperamos", escribió.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio del esposo de Beba?

En una entrevista para un reconocido medio nacional, Beba contó que una amiga le pidió que la acompañara a ver a su esposo en lo que supuestamente sería un ensayo.

No obstante, al ingresar al lugar notó que algo no cuadraba: no se trataba de un ensayo, sino de una presentación, lo que despertó en ella la sospecha de que Andrés, su prometido, planeaba pedirle matrimonio, aunque prefirió no ilusionarse.

Minutos después, sus presentimientos se confirmaron cuando él subió al escenario y, frente a todos, le propuso matrimonio, sellando uno de los momentos más especiales de su historia de amor.

Beba, habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia 3
Beba se casó con su novio de tres años en agosto de 2024. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es Beba y por qué es famosa?

Beba es una creadora de contenido digital y coach de nutrición que ha construido una comunidad sólida enfocada en el bienestar integral. Su propuesta combina nutrición, fitness, belleza y lifestyle, convirtiéndola en una referente para quienes buscan hábitos saludables.

Su popularidad creció tras participar en un reality de competencia, donde su personalidad arrolladora y fuerte carácter la hicieron viral en plataformas digitales.

Ahora, Beba promete dar lo mejor de sí y generar contenido auténtico en La casa de los famosos Colombia 3, que se estrena el próximo 12 de enero de 2026 por Canal RCN a las 8:00 p.m.

