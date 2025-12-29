Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba rompió el silencio tras ser confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia 2026

En las últimas horas, Valerie de la Cruz, conocida como Beba, dio un abrebocas de lo que será su participación en el reality de convivencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valerie de la Cruz posa a la cámara.
Esto dijo Beba tras se confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Este lunes 29 de diciembre, se conoció el nombre de una nueva participante que estará en La casa de los famosos Colombia. Se trata de Valerie de la Cruz, una mujer que promete poner a temblar esta tercera temporada del reality de convivencia del Canal RCN.

¿Quién es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras conocerse su participación en esta nueva temporada, seguidores de la reconocida creadora de contenido, inundaron las redes con mensajes en los que celebraron su llegada y así mismo se mostraron expectantes por lo que será su paso por esta competencia, especialmente porque ella ha demostrado ser una joven irreverente.

Además de conocerse las opiniones de los seguidores del formato, ella misma rompió el silencio para expresar cómo se siente con poder compartirles esta noticia

"Ay estoy viendo sus comentarios y amo. Gracias por el apoyo" escribió la influencer en la más reciente publicación en la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN.

¿Qué dijo Beba, tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia?

Además de mostrarse emocionada por esta nueva etapa que está a punto de comenzar, no perdió la oportunidad para dar un pequeño abrebocas, incluso les hizo una promesa a quienes estarán al tanto de su participación.

"No los voy a defraudar lo prometo. Lo que viene es...", señaló y agregó unos emojis con los que se puede interpretar que vienen muchas sorpresas.

¿Quiénes son los participantes confirmados hasta ahora para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Con la revelación de Beba como nueva habitante del reality de convivencia, la lista de habitantes crece, pues recordemos que, junto a ella, también se encuentran: Renzo Meneses, Alejandro Estrada, Juanse Laverde, Marilyn Patiño, Johanna Fadul, Campanita y Manuela Gómez.

Beba se pronunció tras ser confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Así mismo, están confirmados aquellos que fueron elegidos directamente por votaciones por el público, ellos son: Nicolás Arrieta, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Eidevin López, Tebi Bernal y Lorena Altamirano.

La reacción de Beba tras ser revelada como habitante de La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

Por ahora, muchos continúan ansioso por saber quiénes serán los demás famosos que se unirán a este selecto grupo de personalidades del mundo del entretenimiento.

