Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Eidevin López y Campanita protagonizan un inesperado momento en redes: “Me gustas”

Un video de Eidevin López y Campanita llamó la atención de los fans que no esperaban la situación presentada en Instagram.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Eidevin López y Campanita protagonizan un inesperado momento en redes
Un video de Eidevin López y Campanita llamó la atención de los fans / (Foto del Canal RCN)

Un video publicado por Eidevin López en Instagram llamó la atención de los seguidores, al mostrar una inesperada interacción con Campanita. La escena fue interpretada por los internautas como un adelanto de lo que podría suceder en La casa de los famosos 2026.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en el video de Eidevin López y Campanita en Instagram?

El video se desarrolla como una pequeña historia. Eidevin López avanza por la calle hasta que un tropiezo detiene su camino y, al levantar la mirada, se encuentra con Campanita. El cruce de miradas da paso a gestos inesperados: López le guiña el ojo y le envía un beso. Campanita, por su parte, responde con una sonrisa.

¿Qué pasó en el video de Eidevin López y Campanita en Instagram?
Eidevin López y Campanita protagonizan un inesperado momento / (Fotos del Canal RCN)

La escena avanza cuando Eidevin muestra un cartel con el mensaje “me gustas” y Campanita, de manera instantánea, le tiende la mano y lo invita a sentarse. Sentados uno al lado del otro, conversan y ríen, un momento que llamó la atención de los seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Eidevin López sobre el video con Campanita?

En el texto que acompañó el video, Eidevin López planteó una pregunta sobre lo que podría ocurrir dentro de La casa de los famosos 2026, mencionando directamente a Campanita, lo que los fans interpretaron como una forma de abrir la conversación sobre posibles dinámicas en el reality.

“¿Qué creen que pase dentro @lacasadelosfamososcolombia1? Ayyyy @_campanita15”.

Campanita reaccionó al video desde la sección de comentarios, donde pidió la opinión de los seguidores y cuestionó si podría ocurrir algo dentro del programa. Tras ese intercambio, los internautas señalaron que ambos podrían mostrarse receptivos a compartir momentos juntos durante el reality.

Artículos relacionados

¿Qué han dicho Eidevin López y Campanita sobre La casa de los famosos 2026?

Tanto Eidevin López como Franck Stiward Luna, conocido como Campanita, han sido confirmados oficialmente para la tercera temporada de La casa de los famosos 2026 y han hablado públicamente sobre su postura frente al reality.

¿Qué han dicho Eidevin López y Campanita sobre La casa de los famosos 2026?
Eidevin López y Campanita, participantes de La casa de los famosos 2026 / (Fotos del Canal RCN)

Eidevin López ha señalado que su objetivo es ganar el programa y que su actitud estará basada en la honestidad y el humor. También ha mencionado que no tolera la mentira ni la falta de respeto y que prefiere resolver las diferencias mediante el diálogo.

Por su parte, Campanita ha afirmado que llega con una mentalidad competitiva y directa. Ha explicado que valora la sinceridad en la convivencia y que no se siente cómodo con actitudes de superioridad.

Los seguidores aseguran que este video aumentó la expectativa sobre la convivencia entre ambos en La casa de los famosos, que se estrenará el lunes, 12 de enero a las 8:00 p.m. y podrá verse a través de la transmisión en vivo del canal o en su app. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marcelo Cezán

Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Marcelo Cezán revela adelantos clave sobre la nueva temporada y anticipa cambios en La casa de los famosos Colombia.

Nicolás de Zubiría habló de su llegada a MasterChef Nicolás de Zubiría

Nicolás de Zubiría reveló cómo fue su casting para MasterChef e hizo curiosa confesión

Nicolás de Zubiría contó la curiosa anécdota que vivió en el casting de MasterChef Celebrity y cómo este programa le cambió su vida.

Johanna Fadul arremete contra Nicolás Arrieta La casa de los famosos

Johanna Fadul arremete contra Nicolás Arrieta y el influencer no se queda callado: esto dijo

Nicolás Arrieta reaccionó públicamente al mensaje de Johanna Fadul y su respuesta no pasó desapercibida en redes sociales.

Lo más superlike

La Liendra conmueve al llorar. La Liendra

La Liendra preocupa tras aparecer llorando y revelar un corto donde actúa un famoso cantante paisa

La Liendra preocupa tras aparecer llorando y compartir un corto sobre la salud mental donde actúa un famoso cantante urbano.

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

Daddy Yankee sorprendió al revelar que no consume reguetón. Daddy Yankee

Daddy Yankee confiesa que no escucha reguetón y así se mantiene vigente

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?