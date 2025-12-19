Eidevin López y Campanita protagonizan un inesperado momento en redes: “Me gustas”

Un video publicado por Eidevin López en Instagram llamó la atención de los seguidores, al mostrar una inesperada interacción con Campanita. La escena fue interpretada por los internautas como un adelanto de lo que podría suceder en La casa de los famosos 2026.

¿Qué pasó en el video de Eidevin López y Campanita en Instagram?

El video se desarrolla como una pequeña historia. Eidevin López avanza por la calle hasta que un tropiezo detiene su camino y, al levantar la mirada, se encuentra con Campanita. El cruce de miradas da paso a gestos inesperados: López le guiña el ojo y le envía un beso. Campanita, por su parte, responde con una sonrisa.

Eidevin López y Campanita protagonizan un inesperado momento / (Fotos del Canal RCN)

La escena avanza cuando Eidevin muestra un cartel con el mensaje “me gustas” y Campanita, de manera instantánea, le tiende la mano y lo invita a sentarse. Sentados uno al lado del otro, conversan y ríen, un momento que llamó la atención de los seguidores.

¿Qué dijo Eidevin López sobre el video con Campanita?

En el texto que acompañó el video, Eidevin López planteó una pregunta sobre lo que podría ocurrir dentro de La casa de los famosos 2026, mencionando directamente a Campanita, lo que los fans interpretaron como una forma de abrir la conversación sobre posibles dinámicas en el reality.

“¿Qué creen que pase dentro @lacasadelosfamososcolombia1? Ayyyy @_campanita15”.

Campanita reaccionó al video desde la sección de comentarios, donde pidió la opinión de los seguidores y cuestionó si podría ocurrir algo dentro del programa. Tras ese intercambio, los internautas señalaron que ambos podrían mostrarse receptivos a compartir momentos juntos durante el reality.

¿Qué han dicho Eidevin López y Campanita sobre La casa de los famosos 2026?

Tanto Eidevin López como Franck Stiward Luna, conocido como Campanita, han sido confirmados oficialmente para la tercera temporada de La casa de los famosos 2026 y han hablado públicamente sobre su postura frente al reality.

Eidevin López y Campanita, participantes de La casa de los famosos 2026 / (Fotos del Canal RCN)

Eidevin López ha señalado que su objetivo es ganar el programa y que su actitud estará basada en la honestidad y el humor. También ha mencionado que no tolera la mentira ni la falta de respeto y que prefiere resolver las diferencias mediante el diálogo.

Por su parte, Campanita ha afirmado que llega con una mentalidad competitiva y directa. Ha explicado que valora la sinceridad en la convivencia y que no se siente cómodo con actitudes de superioridad.

Los seguidores aseguran que este video aumentó la expectativa sobre la convivencia entre ambos en La casa de los famosos, que se estrenará el lunes, 12 de enero a las 8:00 p.m. y podrá verse a través de la transmisión en vivo del canal o en su app. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com