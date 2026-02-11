Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maiker y Jay Torres quedaron nominados por el público en La casa de los famosos; así reaccionaron

Maiker y Jay Torres reaccionaron tras quedar nominados por el público en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
maiker y jay torres en la casa de los famosos
Maiker y Jay Torres cayeron a placa en La casa de los famosos/Canal RCN

Durante la gala de este miércoles 11 de febrero en La casa de los famosos Colombia se revelaron los nominados por el público.

¿A quiénes enviaron el público a placa de nominación este 11 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los televidentes de La casa de los famosos Colombia eligieron a sus participantes favoritos tras una votación en positivo y quienes obtuvieron el menor porcentaje fueron quienes cayeron en placa.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer los nombres de los participantes que cayeron en placa por parte del público luego de la nominación que realizaron entre ellos.

maiker y jay torres en placa en la casa e los famosos

Los famosos que terminaron siendo nominados por el público fueron el influenciador Maiker y el cantante Jay Torres.

¿Cómo reaccionaron Maiker y Jay Torres tras quedar nominados por parte del público en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse que fueron nominados por parte del público, estos reaccionaron al respecto aceptando la decisión del público e indicando que confían en sus fanáticos para que puedan salvarlos y sigan en la competencia.

maiker y jay torres fueron nominados en la casa de los famosos

Por el momento los famosos se encuentran campaña para convencer a sus fanáticos de que no paren de apoyarlos y puedan seguir en el juego y dar lo mejor de ellos.

Los famosos están en placa junto a Valentino (nominados por las eliminadas Marilyn Patiño y Sara Uribe), Beba (nominada por los líderes), Alejandro Estrada, Eidevin y Juan Palau (nominados por los compañeros) y Manuela Gómez (nominada por El Jefe).

Es importante señalar que, los participantes pueden salvarse luego de la prueba de salvación de este jueves 12 de febrero, donde deben competir contra sus compañeros y si llegan a ganar deben ganarles también a los líderes Juanse Laverde y Alexa Torrex que tienen ese beneficio.

Recuerda que, este domingo 15 de febrero se irá uno de los famosos que llegue al cuarto de eliminación y que obtenga la menor votación por parte del público.

No olvides seguir al pendiente de todo lo que ocurrirá con ellos en las galas y en el 24/7 a través de la aplicación y YouTube del Canal RCN.

