Nicolás Arrieta reveló que se hará procedimiento estético previo a su ingreso a La casa de los famosos

Previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta sorprendió al revelar que se realizará un procedimiento estético con el que promete mejorar su apariencia, pues así lo reveló recientemente a través de sus redes sociales.

¿Qué procedimiento estético se realizará Nicolás Arrieta antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta e Instagram, en donde el reconocido creador de contenido acumula más de 1 millón de seguidores, sorprendió con confesión sobre el cambio al que se someterá antes de que se termine el año.

De acuerdo con el influencer colombiano, en los próximos días planea realizarse un diseño de sonrisa, procedimiento con el que busca darle un nuevo aire a su rostro y lucir un nuevo aspecto.

¿Qué le pasó a Nicolás Arrieta en el diente? El influencer contó detalles

El anuncio sobre esta decisión que tomó sobre su dentadura, se dio luego de sufrir un accidente en el que perdió parte de su diente y tuvo que acudir de urgencia a su odontólogo de confianza para dejar en sus manos la responsabilidad de remediar lo sucedido y hacer los ajustes necesarios para repararlo.

"Tuvimos un ligero accidente de nuevo, ya no voy aprobar más mazorcas, toca es picada, puro maíz pira", explicó Arrieta mientras mostró desde su celular detalles del diente que resultó afectado por el accidente.

Fue justamente en este momento, cuando su doctor intervino para dar a conocer que pronto harán el comentado diseñado, por lo que el mismo Nicolás confirmó que espera que esto se lleve a cabo antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Este es el procedimiento estético que se hizo Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

Frente al accidente, segundos después dio a conocer los resultados de la intervención, dejando en evidencia su nueva sonrisa.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Como es bien sabido, Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante en ingresar a La casa de los famosos Colombia, esto luego de ser elegido a través de votaciones en las que el público tomó la decisión de que él fuera de elegido entre los demás que también aspiraban llegar al reality de convivencia.