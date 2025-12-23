Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón estalló tras comentario ofensivo de WestCol sobre sus seguidores: "no menosprecie a nadie"

Yina Calderón no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, le hizo advertencia al streamer colombiano.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - WestCol en la gala de los Latin Grammy.
Yina Calderón estalló contra comentario de WestCol. Foto | Canal RCN - Tommaso Boddi.

Una vez más, Yina Calderón acaparó la atención de sus seguidores, luego de que le respondiera de manera contundente a WestCol, quien recientemente hizo varias declaraciones en su contra.

¿Qué dijo Westcol sobre Yina Calderón?

En medio de una entrevista que el streamer colombiano concedió para el programa de Cami Pulgarín, se fue en contra no solo de la empresaria de fajas, sino también de su público, pues en este espacio aseguró que ninguno de los seguidores de la mujer es una persona adinerada, haciendo énfasis en que no conoce a ninguno.

“No debe de tener ningún seguidor con plata”, expresó Westcol para desmeritar al fandom de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué respondió Yina Calderón tras las polémicas declaraciones que hizo Westcol en su contra?

Frente a las ofensivas palabras del joven creador de contenido, Yina no se quedó con nada y, fiel a su personalidad y estilo directo se defendió en una de las más recientes historias que compartió en su cuenta de Instagram, dejando claro que, lejos de importarle si su público tiene dinero o no, ella es una mujer que no vive de esas apariencias.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón le respondió a WestCol. Foto | Canal RCN.

"Bebés estoy aquí tomándome un coctel con mis hermanas, yo no tomo como antes, yo estoy modo cero peleas pero al ver lo que dice 'Westiercol'... sabes qué te voy a decir dos cosas, la primera, jamás en la vida voy a volver a trabajar contigo y la segunda, nunca menosprecies a nadie", señaló la influencer.

Así mismo, Yina aseguró que, contrario a lo que él piensa, su público no es pobre, sin embargo, si fuera así, no hay nada de malo en eso, pues quienes se asumen así, pueden disfrutar de una rockola, de una bebida en el andén, de una marranada y de quemar un año viejo, "eso es Colombia", agregó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón sobre comentario de WestCol. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y WestCol?

En medio de la polémica que han generado las declaraciones de WestCol, cabe señalar que las diferencias entre ambos se remontan a hace dos meses cuando Calderón tomó la decisión de reiterarse segundos después de iniciar su enfrentamiento contra Andrea Valdiri, acto que fue motivo de rechazo por el streamer, quien era el organizador de Streamer Fghters.

