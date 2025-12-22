Cintia Cossio rompió el silencio tras la operación de Yeferson Cossio, ¿qué dijo?

En las últimas horas, Yeferson Cossio preocupó en redes sociales tras anunciar que tuvo que ser operado de urgencia por fallas en su corazón, situación que, como era de esperarse, despertó el interés de sus seguidores que desde entonces han permanecido al tanto de lo que ocurre con su estado de salud.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio y por qué preocupó en redes sociales?

En medio de la angustia que esto provocó, recientemente Cintia Cossio reapareció para dar un parte de tranquilidad y revelar cómo se encuentra su hermano luego de esta intervención médica que se llevó a cabo en la tarde de hoy lunes 22 de diciembre.

"Bueno les cuento que 'yefito' ya está bien, ya está en observación fuera de peligro, ya tengo el an0 relajado", dijo la creadora de contenido por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en donde informó a sus millones de seguidores.

¿Por qué fue hospitalizado Yeferson Cossio? Esto reveló el influenciador

La nueva aparición de Cintia, viene luego de que el pasado 21 de diciembre ella misma informara en su cuenta personal que tuvo que viajar con urgencia a la ciudad en la que se encontraba Yeferson luego de que el informaran que sufrió un percance de salud de manera repentina.

“Tuve que salir de inmediato a tomar el primer avión disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable”, señaló la mujer hace un par de horas.

Según lo comentó el mismo creador digital, todo surgió debido a una falla cardiaca que lo llevó a ser atendido por el personal médico y a permanecer hospitalizado durante dos días en los que también estuvo acompañado de su novia Carolina Gómez.

“Llevo dos días hospitalizado, casi me muero, porque me falló el corazón…” escribió Cossio en sus historias.

¿Cómo sigue Yeferson Cossio tras ser intervenido por falla en el corazón?

Por ahora, seguidores del joven influencer esperan atentos conocer algún pronunciamiento por parte de él, situación que, muy seguramente ocurrirá en las próximas horas luego de que ya esté mucho más estable.