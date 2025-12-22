Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras su reciente remodelación en Valledupar

Tras cumplirse el aniversario de su muerte, recientemente se presentó la nueva imagen de este lugar tan concurrido por sus seguidores.

Tumba con flores.
Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras remodelación. Foto | Freepik.

Tras cumplirse 12 años desde el fallecimiento de Diomedes Díaz, recientemente se conoció a través de medios locales que la tumba del recordado intérprete fue intervenida con el finde remodelar este ubicado en el Cementerio Jardines del Eccehomo de Valledupar, lugar donde reposan sus restos.

¿Cómo quedó la tumba de Diomedes Díaz?

Desde que el llamado ‘Cacique de la junta’ partió de este plano terrenal, este lugar se ha convertido en un punto de encuentro para sus seguidores y fanáticos, quienes llegan desde distintas ciudades del país a visitarlo y recordar su imborrable legado musical con el fin de poder conservar su memoria y, por su puesto, su música.

Con esta nueva remodelación, se busca que este espacio tan concurrido por los visitantes pueda brindar mejores condiciones a los visitantes, pues en las imágenes y video compartidas por ‘El Pilón’, se puede apreciar con detalles como flores, césped artificial y unas bases a los costados.

¿Qué modificaciones tuvo la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar?

Como era de esperarse, seguidores de quien es considerado uno de los máximos exponentes del vallenato, han llegado al sitio con el fin de homenajear su memoria tras cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

¿De qué murió Diomedes Díaz?

El cantautor colombiano falleció el 22 de diciembre de 2013 a sus 56 años a causa de un paro respiratorio que sucedió mientras se encontraba durmiendo en su residencia en Valledupar.

Cabe señalar que, durante los últimos años de vida del artista vallenato, sufrió varios quebrantos en su salud, principalmente relacionados con complicaciones cardiacas que lo llevaron a someterse a varios tratamientos e intervenciones médicas.

Nacido un 26 de mayo de 1957 en La Junta, corregimiento del municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, Diomedes mostró desde temprana edad su talento para la música, don que más tarde lo llevó a convertirse en uno en un de los artistas más exitosos de su generación y hoy en día ser considerado como uno de los más memorables del género vallenato.

Aunque han pasado varios años desde su fallecimiento, el legado del cantante sigue vigente. Su música continúa sonando en diferentes escenarios y su tumba sigue siendo un lugar de visita constante.

