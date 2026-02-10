Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

El Gran Combo agradeció a Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

El Gran Combo agradece a Bad Bunny por reinterpretar un clásico y acercar la salsa a nuevas generaciones.

Luis Fonsi protagoniza momento emotivo tras ver a Bad Bunny en el Super Bowl Bad Bunny

Luis Fonsi rompe en llanto tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y fans reaccionan

Luis Fonsi reaccionó de manera inesperada a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Yeison Jiménez reaparece en video recreado con IA que imagina un destino distinto Yeison Jiménez

Yeison Jiménez reaparece en video con IA que recrea qué habría pasado si hubiese evitado la avioneta

Un video viral con IA sorprende al recrear a Yeison Jiménez evitando la avioneta y teniendo otro final a su historia.

Lina Tejeiro como presentadora del after de La casa de los famosos Colombia 2024. Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprendió al revelar el nombre del cantante colombiano que es su 'crush': "está muy guapo"

La actriz Lina Tejeiro causó furor en redes con la inesperada revelación y muchas mujeres coincidieron con el nombre.

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Carla Giraldo reacciona al ingreso de Karola a La casa de lo famosos La casa de los famosos

Carla Giraldo reacciona tras la llegada de Karola a La casa de los famosos y sorprende en vivo

Video viral del niño que entrevistó a Gerard Piqué Piqué

Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

