Jenny López reaccionó ante quienes atribuyen su éxito a Jhonny Rivera
Jenny López reaccionó en TikTok a comentarios que cuestionan su canción y su relación con Jhonny Rivera, defendiendo su proceso musical.
Jenny López reaccionó en TikTok a comentarios que cuestionan su canción y su relación con Jhonny Rivera, defendiendo su proceso musical.
El Gran Combo agradece a Bad Bunny por reinterpretar un clásico y acercar la salsa a nuevas generaciones.
Luis Fonsi reaccionó de manera inesperada a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.
Un video viral con IA sorprende al recrear a Yeison Jiménez evitando la avioneta y teniendo otro final a su historia.
La actriz Lina Tejeiro causó furor en redes con la inesperada revelación y muchas mujeres coincidieron con el nombre.