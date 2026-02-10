Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ex de Aida Victoria Merlano habló de la belleza de Emiliano y lanzó indirecta: "Es un clon mío"

Ex de Aida Victoria Merlano sorprendió con su respuesta sobre Emiliano y dejó claro de quién heredó la belleza el pequeño.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
El rey de los agropecuarios, Juan David Tejada, causó furor en redes con su respuesta cuando le dijeron que su hijo con Aida Victoria Merlano había salido muy bello.

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre la belleza de su hijo Emiliano?

La expareja de Aida, por medio de las dinámicas de preguntas en Instagram, respondió a una de sus seguidoras que le habló sobre el parecido de Emiliano con él.

Juan David contestó con entusiasmo que Emiliano es un clon suyo y un mini agropecuario.

También aseguró que tienen un niño muy sano, querido y amado por toda su familia.

“Hijo de tigre sale pintado”, expreso Juan David Tejada en su publicación.

El agropecuario reaparece en redes semanas después de su encuentro con la influenciadora Yina Calderón en Guatapé, Antioquia.

Este episodio generó especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón?

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano protagonizó un fuerte cruce con Juliana Calderón, hermana de Yina, quien cuestionó la actitud de la creadora de contenido en el funeral de Yeison Jiménez.

El enfrentamiento comenzó cuando Juliana expresó que le pareció de mal gusto la presencia de Aida en el funeral, asegurando que la influenciadora se mostró entre risas y burlas durante el evento.

Aida aclaró que no sabía de la relación de Juliana con uno de los fallecidos y que simplemente estaba despidiendo a un amigo.

Además, señaló que Juliana suele aprovechar los temas en tendencia para ganar visibilidad en redes.

Juliana no se quedó atrás y replicó que le parecía irónico que Aida la acusara de “colgarse” de polémicas, recordando que la fama de Merlano surgió del caso de su madre.

Yina intervino para defender a su hermana, asegurando que Juliana ha sufrido de verdad tras la pérdida de su novio Juan Manuel Rodríguez y que no debería estar envuelta en estas disputas.

La empresaria afirmó que Aida no tiene la moral para criticar a nadie y bromeó diciendo que no sabía cuál de las dos era peor.

La creadora de contenido también dejó claro que no piensa responder directamente a Merlano porque considera que está en un nivel superior y no quiere rebajarse.

Sin embargo, sus palabras avivaron aún más la polémica, dejando a los seguidores atentos a lo que pueda suceder en los próximos días.

