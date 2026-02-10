Ex de Aida Victoria Merlano habló de la belleza de Emiliano y lanzó indirecta: "Es un clon mío"

El rey de los agropecuarios, Juan David Tejada, causó furor en redes con su respuesta cuando le dijeron que su hijo con Aida Victoria Merlano había salido muy bello.

El agropecuario asegura que su hijo sacó su belleza y su porte. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre la belleza de su hijo Emiliano?

La expareja de Aida, por medio de las dinámicas de preguntas en Instagram, respondió a una de sus seguidoras que le habló sobre el parecido de Emiliano con él.

Juan David contestó con entusiasmo que Emiliano es un clon suyo y un mini agropecuario.

También aseguró que tienen un niño muy sano, querido y amado por toda su familia.

“Hijo de tigre sale pintado”, expreso Juan David Tejada en su publicación.

El agropecuario reaparece en redes semanas después de su encuentro con la influenciadora Yina Calderón en Guatapé, Antioquia.

Este episodio generó especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón?

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano protagonizó un fuerte cruce con Juliana Calderón, hermana de Yina, quien cuestionó la actitud de la creadora de contenido en el funeral de Yeison Jiménez.

El enfrentamiento comenzó cuando Juliana expresó que le pareció de mal gusto la presencia de Aida en el funeral, asegurando que la influenciadora se mostró entre risas y burlas durante el evento.

Aida aclaró que no sabía de la relación de Juliana con uno de los fallecidos y que simplemente estaba despidiendo a un amigo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

Además, señaló que Juliana suele aprovechar los temas en tendencia para ganar visibilidad en redes.

Juliana no se quedó atrás y replicó que le parecía irónico que Aida la acusara de “colgarse” de polémicas, recordando que la fama de Merlano surgió del caso de su madre.

Yina intervino para defender a su hermana, asegurando que Juliana ha sufrido de verdad tras la pérdida de su novio Juan Manuel Rodríguez y que no debería estar envuelta en estas disputas.

La empresaria afirmó que Aida no tiene la moral para criticar a nadie y bromeó diciendo que no sabía cuál de las dos era peor.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro confesó que su primera funa en redes sociales fue por Juanda Caribe: esto contó

La creadora de contenido también dejó claro que no piensa responder directamente a Merlano porque considera que está en un nivel superior y no quiere rebajarse.

Sin embargo, sus palabras avivaron aún más la polémica, dejando a los seguidores atentos a lo que pueda suceder en los próximos días.