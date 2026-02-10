Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola y Valentino tuvieron su primera discusión en La casa de los famosos, ¿qué pasó?

Karola y Valentino Lázaro fueron los protagonistas de una discusión que no pasó desapercibida en La casa de los famosos 3.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Karola y Valentino tuvieron su primera discusión en La casa de los famosos
Karola y Valentino se enfrentan en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Tras el ingreso de Karola a La casa de los famosos 2026, la creadora de contenido protagonizó un momento que marcó la noche. Tras su enfrentamiento junto a Valentino Lázaro, los fans no han parado de hablar acerca de esta rivalidad.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la entrada de Karola a La casa de los famosos 3?

La cartagenera ingresó a la competencia para ocupar el lugar dejado por Johanna Fadul, quien fue expulsada de manera disciplinaria. Su entrada fue confirmada por el Canal RCN tras una eliminación doble que dejó por fuera a Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Karola ingresó bajo la dinámica de "congelados", en la que los participantes actuales deben permanecer inmóviles. La creadora de contenido entró vestida de negro y con una peluca fucsia.

 

¿Cómo fue la entrada de Karola a La casa de los famosos 3?
Así fue la entrada de Karola a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La nueva habitante utilizó un utensilio de limpieza para simular que "desempolvaba muebles", una referencia directa a los participantes que, según ella, no están aportando suficiente contenido.

Tras su llegada, se confirmó que Karola formará parte del equipo Tormenta. Fue recibida con entusiasmo por participantes como Alexa y Eidevin, mientras que otros mantienen una actitud de reserva ante su personalidad "polémica y sin filtros".

Artículos relacionados

¿Cuál es la historia entre Karola y Valentino Lázaro?

En redes destacan que la historia entre Valentino Lázaro y Karola es una mezcla de rivalidad profesional y conflictos de lealtad que surgió mucho antes de ingresar al reality.

Ambos formaban parte del equipo de panelistas del programa digital de Dímelo King. La tensión alcanzó su punto máximo en diciembre de 2025, cuando se planteó el regreso de Karola al programa.

¿Cuál es la historia entre Karola y Valentino Lázaro?
Esta es la historia entre Karola y Valentino Lázaro / (Fotos del Canal RCN)

Al recibir una oferta para volver, ella respondió públicamente que aceptaría solo si sacaban a otros dos panelistas (refiriéndose indirectamente a Valentino y a otro compañero), afirmando que ellos no aportaban nada al show ("ni fu, ni fa").

Valentino reaccionó indignado, afirmando que no pensaba "mendigar espacios" ni competir con alguien que ponía condiciones para que otros perdieran su trabajo. Incluso decidió alejarse unos días del proyecto por dignidad.

Artículos relacionados

¿Por qué discutieron Karola y Valentino Lázaro?

El enfrentamiento entre Karola y Valentino fue uno de los momentos más comentados de la noche. En medio del congelado, la influencer se acercó directamente a Lázaro para advertirle que, tras su llegada, tendría los días contados en el reality.

Una vez que terminó la dinámica, Valentino no se quedó callado. En medio del enfrentamiento, la tildó de "vende patria", alegando que ella había hablado mal de sus compañeros tras irse a trabajar a República Dominicana.

Así mismo, destacó que había cierto interés en su amistad con Emiro Navarro, quien es su mejor amigo.

¿Qué dice la vende patria? La que se le cuelga a Emiro

Esta discusión se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde los internautas continúan debatiendo acerca de los enfrentamientos que podrían ocurrir en el reality que se transmite a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sara Uribe lanza dura reacción tras la llegada de Karola a La casa de los famosos Sara Uribe

Sara Uribe lanza dura reacción tras la llegada de Karola a La casa de los famosos

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron al ingreso de Karola Alcendra a La casa de los famosos y anticiparon tensión en la casa.

Carla Giraldo reacciona al ingreso de Karola a La casa de lo famosos La casa de los famosos

Carla Giraldo reacciona tras la llegada de Karola a La casa de los famosos y sorprende en vivo

Carla Giraldo dejó ver su reacción en vivo tras el ingreso de Karola a La casa de lo famosos Colombia 3.

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ya puedes votar en La casa de los famosos: guía para salvar a tu favorito

Las votaciones en La casa de los famosos Colombia ya se abrieron para que salves a tu participante favorito.

Lo más superlike

Jenny López aclara si invitará seguidores a su boda con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó ante quienes atribuyen su éxito a Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó en TikTok a comentarios que cuestionan su canción y su relación con Jhonny Rivera, defendiendo su proceso musical.

Lina Tejeiro como presentadora del after de La casa de los famosos Colombia 2024. Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprendió al revelar el nombre del cantante colombiano que es su 'crush': "está muy guapo"

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

Video viral del niño que entrevistó a Gerard Piqué Piqué

Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano