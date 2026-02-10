Karola y Valentino tuvieron su primera discusión en La casa de los famosos, ¿qué pasó?

Tras el ingreso de Karola a La casa de los famosos 2026, la creadora de contenido protagonizó un momento que marcó la noche. Tras su enfrentamiento junto a Valentino Lázaro, los fans no han parado de hablar acerca de esta rivalidad.

¿Cómo fue la entrada de Karola a La casa de los famosos 3?

La cartagenera ingresó a la competencia para ocupar el lugar dejado por Johanna Fadul, quien fue expulsada de manera disciplinaria. Su entrada fue confirmada por el Canal RCN tras una eliminación doble que dejó por fuera a Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Karola ingresó bajo la dinámica de "congelados", en la que los participantes actuales deben permanecer inmóviles. La creadora de contenido entró vestida de negro y con una peluca fucsia.

Así fue la entrada de Karola a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La nueva habitante utilizó un utensilio de limpieza para simular que "desempolvaba muebles", una referencia directa a los participantes que, según ella, no están aportando suficiente contenido.

Tras su llegada, se confirmó que Karola formará parte del equipo Tormenta. Fue recibida con entusiasmo por participantes como Alexa y Eidevin, mientras que otros mantienen una actitud de reserva ante su personalidad "polémica y sin filtros".

¿Cuál es la historia entre Karola y Valentino Lázaro?

En redes destacan que la historia entre Valentino Lázaro y Karola es una mezcla de rivalidad profesional y conflictos de lealtad que surgió mucho antes de ingresar al reality.

Ambos formaban parte del equipo de panelistas del programa digital de Dímelo King. La tensión alcanzó su punto máximo en diciembre de 2025, cuando se planteó el regreso de Karola al programa.

Esta es la historia entre Karola y Valentino Lázaro / (Fotos del Canal RCN)

Al recibir una oferta para volver, ella respondió públicamente que aceptaría solo si sacaban a otros dos panelistas (refiriéndose indirectamente a Valentino y a otro compañero), afirmando que ellos no aportaban nada al show ("ni fu, ni fa").

Valentino reaccionó indignado, afirmando que no pensaba "mendigar espacios" ni competir con alguien que ponía condiciones para que otros perdieran su trabajo. Incluso decidió alejarse unos días del proyecto por dignidad.

¿Por qué discutieron Karola y Valentino Lázaro?

El enfrentamiento entre Karola y Valentino fue uno de los momentos más comentados de la noche. En medio del congelado, la influencer se acercó directamente a Lázaro para advertirle que, tras su llegada, tendría los días contados en el reality.

Una vez que terminó la dinámica, Valentino no se quedó callado. En medio del enfrentamiento, la tildó de "vende patria", alegando que ella había hablado mal de sus compañeros tras irse a trabajar a República Dominicana.

Así mismo, destacó que había cierto interés en su amistad con Emiro Navarro, quien es su mejor amigo.

¿Qué dice la vende patria? La que se le cuelga a Emiro

Esta discusión se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde los internautas continúan debatiendo acerca de los enfrentamientos que podrían ocurrir en el reality que se transmite a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial.