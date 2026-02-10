Sara Uribe lanza dura reacción tras la llegada de Karola a La casa de los famosos

El ingreso de Karola Alcendra a La casa de los famosos, ocurrido ayer 9 de febrero, no solo tomó por sorpresa a los participantes que continúan en competencia, sino también a quienes ya salieron del reality.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

La llegada de la creadora de contenido generó reacciones inmediatas fuera de la casa, especialmente entre Sara Uribe y Marilyn Patiño, las más recientes eliminadas del programa.

Durante una entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, ambas exparticipantes hablaron sobre el impacto que tuvo el ingreso de Karola y compartieron opiniones muy distintas sobre cómo habrían enfrentado ese momento dentro de la competencia.

Las declaraciones provocaron risas, comentarios y nuevas especulaciones entre los seguidores del reality.

¿Por qué Sara Uribe no habría querido estar en La casa de los famosos para recibir a Karola Alcendra?

Sara Uribe confesó, entre risas, que no le habría gustado estar dentro de la casa para recibir a Karola.

Según explicó, no porque tenga algo personal en su contra, sino porque Karola viene de un reality muy fuerte y pesado, donde las estrategias, los enfrentamientos y la presión emocional marcaron su paso.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez revelaría su verdadero temor: alguien no lo deja hablar

Sara señaló que Karola llega con una mentalidad completamente distinta, con aprendizajes claros de lo que vivió en ese otro formato, y con la intención de ponerlos en práctica dentro de La casa de los famosos. Para ella, eso la convierte en una participante peligrosa dentro del juego, alguien que no entra a hacer amistades sino a competir.

Aun así, Sara destacó el carácter de Karola y reconoció que es una mujer que se le para de frente a Valentino y a quien sea necesario, algo que hace parte del reality y del tipo de perfil que genera contenido.

Sara Uribe no le habría gustado estar dentro de la casa para recibir a Karola. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre el ingreso de Karola Alcendra?

Marilyn Patiño, por su parte, tuvo una reacción completamente distinta. La actriz aseguró que habría “pagado palco” para ver el ingreso de Karola Alcendra en vivo y en directo, pues considera que su llegada es puro espectáculo.

Marilyn habría pagado para poder ver en vivo el ingreso de Karola. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados RBD Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

Además, reveló que Karola le confesó que, de haber seguido Marilyn en competencia, se habrían “dado garras”, dejando claro que entre ambas habría existido una confrontación fuerte. Sara también agregó que Karola había dicho que le iba a quemar la ropa, comentario que causó risas durante la entrevista y que hace referencia al estilo intenso del reality del que proviene.

Ante esto, Karina le preguntó a Robert Velásquez si ese tipo de acciones estaban permitidas dentro del programa, a lo que él respondió que no, aclarando que se trata de realities distintos, con reglas muy diferentes. Mientras tanto, la expectativa crece por ver hasta dónde llegará Karola dentro de la casa más famosa del país.