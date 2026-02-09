Karola confirma que no llega a hacer amigos a La casa de los famosos, "no soy amiga de nadie"

Luego de confirmar su llegada a La casa de los famosos 2026, Karola ha confesado cuáles son sus intenciones en el reality. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en redes, donde los usuarios tratan de descifrar cómo será su participación en el programa.

¿Qué ha dicho Karola sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Karola reveló que se ha preparado para enfrentar este nuevo reto. La nueva participante confesó que Emiro Navarro, su amigo y quien estuvo en la final de la segunda temporada del reality, ha tenido un papel importante en su preparación.

Karola habla de su preparación para La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

En varias ocasiones, la creadora de contenido se ha descrito a sí misma como una persona ‘frentera’, sin filtros y muy competitiva. En sus redes, prometió entrar a “desempolvar a los muebles” de la casa, refiriéndose a los participantes con poco protagonismo.

¿Qué opina Karola sobre los participantes de La casa de los famosos 3?

Karola destacó que, como consecuencia de su preparación, ha logrado establecer su perspectiva personal acerca de algunos de los participantes del concurso. La influencer reveló que no siente afinidad con quienes, desde su punto de vista, no aportan contenido al programa.

Valentino, Valentinix, Bebix, Bebita, Marianita, ni fu ni fa, ella no sé si es mueble o es mesa.

Karola opina sobre los participantes de La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

Así mismo, reveló que no está dentro de sus planes establecer amistades. La cartagenera dejó claro que su principal objetivo es ser la ganadora de este formato y tiene claro que, para ello, la individualidad es importante.

¿Cuándo ingresará Karola a La casa de los famosos 3?

Karola llegará al reality el 9 de febrero, durante la gala central de la noche. La cartagenera reveló que en su llegada, lucirá una peluca y un vestido, asegurándose de llamar la atención de los habitantes y los espectadores que se encuentran a la expectativa de su ingreso.

Su entrada ha llamado la atención en redes, pues ocurre en un momento de alta tensión, justo después de una doble eliminación ocurrida este domingo 8 de febrero, donde abandonaron la competencia Sara Uribe y Marilyn Patiño.

En redes, los fans continúan debatiendo acerca de las posibles dinámicas que podrían surgir en el reality, cuya transmisión se lleva a cabo a través de Canal RCN a las 8:00 p.m. Todos los detalles en lacasadelosfamosos.com