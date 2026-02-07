Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

Circula el video del velorio de Yeison Jiménez, en donde se ve desconsolada a Sonia Restrepo y a Jhonny Rivera cargando el ataúd.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Video del velorio de Yeison Jiménez
Revelan grabación inédita del funeral de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Desde el pasado sábado 10 de enero, Colombia ha llorado la muerte de Yeison Jiménez, quien lamentablemente, junto a cinco integrantes de su equipo perdieron la vida en un accidente aéreo.

Lo que se sabe, es que el artista viajaba desde Boyacá hasta Antioquia debido a que en la noche de ese día se presentaría en Marinilla, lugar donde su banda ya lo estaba esperando y ahí, detrás del escenario fue donde se enteraron que su vocalista nunca llegaría.

De acuerdo con las investigaciones, la avióneta alcanzó a volar entre tres a cinco minutos antes de caer, pues tras el segundo impacto al rebotar la aeronave, esta se consumió en llamas, acabándose casi en su totalidad.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

A casi un mes de su partida, la familia de Yeison Jiménez ha presenciado varios homenajes y despedidas del artista, por lo que no han ocultado su profundo dolor, de hecho, se le ha visto a Sonia Restrepo abrazando el cajón con las cenizas de su amado.

Revelan grabación inédita del funeral de Yeison Jiménez
Aparece vídeo no visto del funeral de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, ellos han tenido que tomar medidas legales para que otros artistas dejen de hacer uso de la imagen y la música de Yeison.

Por otro lado, también ha habido polémicas, pues salieron mujeres a insinuar que tendrían una relación bastante cercana a Jiménez y así mismo, han surgido otros escándalos con algunos de sus colegas.

En el caso de Jessi Uribe, él tuvo que salir a desmentir los supuestos que nacieron en donde a él lo responsabilizaban de la muerte de su amigo, por eso tuvo que tomar el caso con abogados, porque estaban manchando su nombre.

¿Cuál es el video que se filtró del velorio de privado de Yeison Jiménez?

Un perfil de Instagram subió un video del velorio privado de Yeison Jiménez, de acuerdo con lo que dice la descripción de la publicación, es que la persona que grabó estaba en la despedida de una conocida y coincidió con el funeral del artista.

Aparece video no visto del funeral de Yeison Jiménez
Vídeo del velorio de Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

En el clip, se alcanza a ver a Sonia Restrepo con un desgarrador dolor , pues se le veía que caminaba porque era lo que tenía que hacer, mientras estaba al lado de Lina Jiménez y otra mujer que la sostenía.

Atrás se ve que Jhonny Rivera era una de las personas que llevaban el cajón y al lado de él estaba Jenny López.

Sin duda, es un video que no se conoció y que ahora está rondando en redes sociales, en donde los fanáticos del artista siguen mostrando su conmoción tras su desafortunada partida.

