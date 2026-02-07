Hermana de Yeison Jiménez reveló cómo luce el lugar en donde murió el artista

Yeison Jiménez cumplirá un mes de fallecido este 10 de febrero y tras su partida, ni su familia, amigos y seguidores han permitido que su legado muera.

Por esto mismo, sus seres amados se han encargado de que la música del cantante se siga escuchando tal cual como cuando él estaba vivo, por eso mismo, se llevó a cabo su concierto “Mi promesa 2”, la cual estaba agendada para mayo.

En este homenaje, varios amigos y artistas le cantaron hasta el cielo a Jiménez y así mismo, su productor, Georgy Parra sacó a la luz la última canción que hizo con su gran amigo.

¿Cuál es el video que muestra cómo luce el lugar del accidente en donde murió Yeison Jiménez?

A través de sus historias de Instagram, Lina Jiménez, hermana de Yeison, compartió un clip en la que la etiquetaron, en donde se ve cómo luce el lugar en donde falleció Yeison Jiménez.

Así se ve ahora el sitio del accidente de Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

En el video se ve el terreno despejado, pues el recuerdo que todos tienen del sitio es que está con la aeronave totalmente destrozada y en llamas, además de mucho humo y la tierra consumida por el fuego.

De acuerdo con lo compartido por la hermana del cantante, en el preciso lugar en donde falleció Yeison Jiménez, dejaron unas ofrendas en la que se ve un arreglo y una imagen al parecer de un Cristo y una prenda de Eventos Sírvalo pues.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Luego de casi un mes de fallecido, Yeison Jiménez sigue siendo llorado por sus fanáticos, pues la noticia de su muerte no fue fácil de dimensionar y por supuesto, si así lo sienten sus seguidores, para su familia ha sido peor.

Sale a la luz cómo luce hoy la zona donde perdió la vida Yeison Jiménez. (AFP/ Luis LIZARAZO)

Por eso mismo, tanto su esposa, Sonia Restrepo y Lina Jiménez, se han dejado ver con profundo dolor en cada una de las despedidas que le han hecho al artista.

Así mismo, ellas, junto a los amigos del cantante, hicieron que su deseo de llenar el Coliseo el Campín para cantar su música, fuera una realidad.

Por otro lado, han salido más videos inéditos del artista en vida, en donde sale a relucir su increíble personalidad, su forma divertida de ser y hasta los chistes que generaban gracia no porque fueran graciosos, sino por la manera en la que él los contaba.