Mariana Zapata sorprende al besar a Jay Torres en La casa de los famosos: así reaccionó el actor

Mariana Zapata sorprendió al besar a Jay Torres en La casa de los famosos, el momento causó revuelo.

Mariana Zapata sorprende al darle un beso a Jay Torres en La casa de los famosos
Jay Torres reaccionó de manera inesperada al beso de Mariana Zapata en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

En la noche del 6 de febrero se vivió un emocionante momento entre Mariana Zapata y Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 3, en el que muchos quedaron en shock tras ver el beso entre los dos.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

Tras casi un mes desde que los participantes ingresaron a La casa de los famosos Colombia, han vivido intensos días de convivencia en medio de caos y conflictos, y ahora el amor también parece estar llegando a la casa.

En la noche del viernes 6 de febrero, durante la gala, se conoció al ganador de la prueba de beneficio y castigo, y los participantes que perdieron debían permanecer en modo zombie.

Los disfraces fueron protagonistas hasta que el jefe diera por terminada la prueba. No obstante, los ganadores del beneficio Beba y Valentino, y Alejandro Estrada y Eidevin, tenían una pool party y podían invitar a otros participantes.

Eidevin escogió a Mariana para acompañarlos. Mientras disfrutaba un cóctel junto a Beba, Mariana estaba en conversación con Lorena y Jay Torres, quienes se encontraban con su traje de zombie.

En ese momento, Mariana se acercó y sorprendió al darle un pico en la boca a Jay, causando sorpresa entre los presentes, quienes reaccionaron entre risas hacia ella: “Ay Mariana”.

Mientras Jay quedó impactado, con los ojos completamente abiertos y sin pronunciar palabra.

¿Qué dijo Karen Sevillano al beso que le dio Mariana Zapata al Jay Torres en La casa de los famosos?

Luego, Karen Sevillano comentó en el After de La casa de los famosos que Mariana estaría interesada en que algo sucediera entre ellos, pero que no veía que Jay le correspondiera.

Y es que este mismo día habían tenido un ejercicio de actuación en el que debían recrear una escena de Las de Siempre, y aunque Mariana estaba dispuesta a dar el beso, Jay, por el contrario, no quiso hacerlo.

Por supuesto, el momento de Mariana Zapata y Jay Torres ha generado gran revuelo en redes sociales, donde usuarios han reaccionado con emojis de sorpresa, comparando las expresiones con la cara de Renzo. Mientras otros expresaron que Jay le interesaba Sara.

