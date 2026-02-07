Muere reconocida influencer luego de tener un altercado con la exnovia de su pareja
La muerte de la influencer ha causado conmoción, mientras familiares y amigos la recuerdan con sentidos mensajes de despedida.
El mundo de las redes sociales vuelve a estar de luto tras conocerse la trágica muerte de una influencer de tan solo 18 años, quien falleció luego de un altercado con la exnovia de su pareja sentimental.
¿Quién es la famosa influencer que murió tras tener un altercado con la exnovia de su pareja?
Se trata de la influencer brasileña Maria Luiza Costa da Silva, conocida en redes sociales como ‘Malu Costantine’.
Según informes preliminares, la joven de 18 años falleció tras una discusión con la expareja de su novio, quien habría llegado al club nocturno donde se encontraban y la 4t4có con un 4rm4 blanca sin mediar palabra.
Testigos señalaron que todo ocurrió de forma inesperada y, aunque recibió primeros auxilios, la gravedad de sus heridas hizo imposible salvarle la vida.
¿Qué pasó con la mujer que acabó presuntamente con la vida de la influencer Maria Luiza Costa da Silva?
Medios nacionales del país vecino informaron que la presunta implicada fue capturada y quedó a disposición de las autoridades, que adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
En medio de este mismo hecho, también se conoció que el novio de Maria, quien se encontraba en el lugar, presentó heridas leves y actualmente se encuentra bien de salud.
¿Quién era Maria Luiza Costa da Silva y cómo la despidieron en redes sociales?
Maria Luiza Costa da Silva era una joven creadora de contenido que había ganado popularidad al compartir momentos de su vida diaria, contenido de moda y mensajes dirigidos a jóvenes de su generación.
Tras conocerse la noticia, sus seguidores, amigos y otros creadores inundaron las redes con mensajes de despedida y pedidos de justicia.
Comentarios llenos de tristeza, incredulidad y cariño reflejaron el impacto que dejó su partida, mientras muchos expresaron cuánto la extrañarán y lamentaron que hechos como este sigan ocurriendo.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
Qué en paz descanse", "Lamentable pérdida" y "La extrañaremos mucho", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron en sus redes sociales.