Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

La Suprema lanza pulla en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM: “Ganaste la corona”

La Suprema reaparece lanzando presunta indirecta en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Suprema reaparece en redes en medio de rumores sobre Blessd y Manuela QM
La Suprema habría lanzado pulla a Manuela QM. (Foto: AFP)

En medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM, reapareció La Suprema con un curioso video que causó revuelo en redes, lanzando una presunta pulla hacia la pareja del cantante de música urbana.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Suprema que muchos creen sería una indirecta para Manuela QM, pareja de Blessd?

En un corto video, La Suprema apareció recreando un audio viral de una novela en el que menciona que lo único que ganó fue “la corona del burro, pobre estúpida”.

Aunque no se mencionan nombres directamente, varios usuarios en redes sociales interpretaron que estas palabras podrían estar dirigidas hacia Manuela QM.

Artículos relacionados

Además, seguidores notaron que la vestimenta de La Suprema era muy parecida a las recientes fotos que publicó Manuela en su Instagram.

La Suprema reaparece en redes en medio de rumores sobre Blessd y Manuela QM
La Suprema habría lanzado pulla a Manuela QM. (Foto: AFP)

En las imágenes, ambas lucen una chaqueta café con una blusa blanca, detalle que llamó aún más la atención y alimentó las especulaciones entre internautas.

Como se conoce, Blessd tuvo anteriormente una relación sentimental con La Suprema, lo que aumentó la polémica, especialmente porque Manuela QM y La Suprema eran amigas.

Además, el inicio de la relación entre Blessd y Manuela estuvo rodeado de comentarios y rumores de una posible infidelidad.

 

¿Por qué Manuela QM y Blessd están en medio de rumores de separación?

En los últimos días, los nombres de Blessd y Manuela QM han estado en tendencia tras una presunta ruptura, luego de que hace dos semanas confirmaran que están esperando su primer hijo.

Artículos relacionados

Con una emotiva publicación, la pareja anunció la noticia, generando una ola de reacciones positivas; sin embargo, recientemente comenzaron a circular rumores sobre un posible distanciamiento.

Manuela QM cumplió 23 años y compartió varios detalles de su celebración, lo que avivó las especulaciones, ya que el cantante paisa no apareció en la fiesta ni publicó mensajes públicos de felicitación hacia la influencer.

En otro video reciente, Manuela mostró los regalos que recibió, pero seguidores notaron que en ningún momento mencionó a Blessd.

Además, destacó un obsequio enviado por la mamá del cantante, refiriéndose a ella como “la abuela paterna” del bebé, lo que también generó comentarios.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una posible ruptura.

La Suprema reaparece en redes en medio de rumores sobre Blessd y Manuela QM
La Suprema habría lanzado pulla a Manuela QM. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Manuela QM reacciona a comentario sobre Blessd y fans aseguran que rompieron Blessd

Manuela QM enciende rumores de ruptura con Blessd tras detalles que fans notaron en su cumpleaños

Manuela QM responde sobre Blessd tras su cumpleaños y desata nuevas especulaciones de ruptura.

Jessi Uribe con exmánager Jessi Uribe

Jessi Uribe destapó pleito con su exmánager y este le contestó

El artista Jessi Uribe y su exmánager Rafael Mejía revelaron detalles de su pleito tras separarse.

Imagen de un crucero - Cinta de luto. Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias

En las últimas horas, se conocieron detalles de cómo se confirmó el fallecimiento del reconocido artista musical.

Lo más superlike

Yina Calderón

Sale a la luz video de Yina Calderón actuando en reconocida telenovela de Canal RCN. ¿Lo recordaba?

Yina Calderón sorprendió a sus fans con un video que salió a la luz donde se le ve actuando en una reconocida telenovela del Canal RCN.

Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral Influencers

Muere influencer colombiano tras realizar reto viral en río caudaloso: así ocurrió la tragedia

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Se abrieron las votaciones para salvar a tu pareja favorita en La casa de los famosos: aquí los pasos

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año