La Suprema lanza pulla en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM: “Ganaste la corona”

En medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM, reapareció La Suprema con un curioso video que causó revuelo en redes, lanzando una presunta pulla hacia la pareja del cantante de música urbana.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Qué dijo La Suprema que muchos creen sería una indirecta para Manuela QM, pareja de Blessd?

En un corto video, La Suprema apareció recreando un audio viral de una novela en el que menciona que lo único que ganó fue “la corona del burro, pobre estúpida”.

Aunque no se mencionan nombres directamente, varios usuarios en redes sociales interpretaron que estas palabras podrían estar dirigidas hacia Manuela QM.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

Además, seguidores notaron que la vestimenta de La Suprema era muy parecida a las recientes fotos que publicó Manuela en su Instagram.

La Suprema habría lanzado pulla a Manuela QM. (Foto: AFP)

En las imágenes, ambas lucen una chaqueta café con una blusa blanca, detalle que llamó aún más la atención y alimentó las especulaciones entre internautas.

Como se conoce, Blessd tuvo anteriormente una relación sentimental con La Suprema, lo que aumentó la polémica, especialmente porque Manuela QM y La Suprema eran amigas.

Además, el inicio de la relación entre Blessd y Manuela estuvo rodeado de comentarios y rumores de una posible infidelidad.

¿Por qué Manuela QM y Blessd están en medio de rumores de separación?

En los últimos días, los nombres de Blessd y Manuela QM han estado en tendencia tras una presunta ruptura, luego de que hace dos semanas confirmaran que están esperando su primer hijo.

Artículos relacionados Blessd Manuela QM enciende rumores de ruptura con Blessd tras detalles que fans notaron en su cumpleaños

Con una emotiva publicación, la pareja anunció la noticia, generando una ola de reacciones positivas; sin embargo, recientemente comenzaron a circular rumores sobre un posible distanciamiento.

Manuela QM cumplió 23 años y compartió varios detalles de su celebración, lo que avivó las especulaciones, ya que el cantante paisa no apareció en la fiesta ni publicó mensajes públicos de felicitación hacia la influencer.

En otro video reciente, Manuela mostró los regalos que recibió, pero seguidores notaron que en ningún momento mencionó a Blessd.

Además, destacó un obsequio enviado por la mamá del cantante, refiriéndose a ella como “la abuela paterna” del bebé, lo que también generó comentarios.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una posible ruptura.