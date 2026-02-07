Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Taliana Vargas preocupa tras aparecer hospitalizada: compartió foto y lanzó advertencia

Taliana Vargas preocupa tras ser hospitalizada por influenza y envía advertencia sobre el virus respiratorio.

Taliana Vargas, generó preocupación entre sus millones de seguidores, luego de revelar que se encuentra hospitalizada debido a un cuadro fuerte de influenza.

¿Qué le pasó a Taliana Vargas y por qué fue hospitalizada?

La exreina de belleza y primera dama de Cali compartió una imagen desde una clínica, acompañada de un mensaje en el que alertó sobre el impacto del virus respiratorio que actualmente circula en el país.

A través de sus historias de Instagram, Vargas mostró parte de su proceso médico y escribió una breve advertencia dirigida a sus seguidores, asegurando que la influenza “está dando duro” y que en su caso fue necesario recibir atención clínica.

“Ojo con la influenza, que está dando duro. Por acá me tumbó”

Por supuesto que la imagen generó reacciones entre sus seguidores y provocó múltiples mensajes entre usuarios que expresaron su apoyo y preocupación por su estado de salud.

La noticia tomó relevancia debido a la constante presencia pública de Taliana Vargas, quien participa activamente en iniciativas sociales e institucionales en Cali, además de su trabajo con la Fundación Casa del Árbol.

¿Cómo se encuentra Taliana Vargas tras aparecer hospitalizada?

Según lo que ella misma explicó, el motivo de su hospitalización fue una influenza que afectó su salud de manera significativa, obligándola a detener su rutina diaria.

Aunque los síntomas respiratorios suelen asociarse con cuadros leves, en algunos casos pueden requerir seguimiento médico especializado, como ocurrió en esta ocasión con la exreina y modelo colombiana.

Tras conocerse la preocupante noticia, seguidores, figuras públicas y usuarios en internet han dejado comentarios positivos deseándole pronta recuperación.

Hasta el momento, Taliana Vargas no ha dado más detalles adicionales sobre su evolución de salud, pero fuentes cercanas indican que continúa bajo supervisión médica mientras avanza su recuperación.

Taliana es conocida tras su paso como Señorita Colombia en 2007. Posteriormente obtuvo el título de Virreina Universal en Miss Universo 2008.

Además, participó en la reconocida producción del Canal RCN Chepe Fortuna, donde fue protagonista con su papel de Niña Cabrales, personaje con el que se ganó el cariño de los televidentes tras su participación en Miss Universo.

