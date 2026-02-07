Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue la boda privada de Jessica Giraldo, la hermana de Karol G, en el Caribe

Jessica Giraldo Navarro, hermana y mánager de Karol G, contrajo matrimonio en una ceremonia privada en Bahía Solano, Chocó.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jessica Giraldo apostó por una ceremonia sencilla rodeada de naturaleza.
Jessica Giraldo apostó por una ceremonia sencilla rodeada de naturaleza. Foto AFP: Theo Wargo y Giorgio Viera

La familia Giraldo vivió uno de sus momentos más emotivos y significativos con la boda de Jessica Giraldo Navarro, hermana y mánager de Karol G, quien decidió dar el “sí” en un escenario tan poderoso, Bahía Solano, en el departamento del Chocó.

Acompañada únicamente por su círculo más cercano, Jessica apostó por una celebración sencilla, auténtica y profundamente emocional, marcando así un contraste con el brillo mediático que suele rodear a las figuras del entretenimiento.

¿Por qué Bahía Solano fue el lugar elegido para la boda de Jessica, hermana de Karol G?

Bahía Solano representa para Jessica un espacio de conexión espiritual, tranquilidad y gratitud, en las imágenes que ella misma compartió en sus redes sociales se aprecia un entorno natural imponente, donde cada detalle parecía fluir de manera orgánica y sin excesos.

La pareja optó por vestuarios frescos y naturales, acordes con el clima y el entorno, priorizando la comodidad y la emoción del momento, posteriormente, la celebración continuó con una pequeña fiesta en la que la música y los sonidos característicos de la región aportaron un sello profundamente colombiano y familiar.

¿Cómo vivió Karol G este momento tan especial?

Como era de esperarse, Karol G estuvo presente acompañando a su hermana en uno de los días más importantes de su vida, y aunque la artista ha aprendido a resguardar su vida personal, su presencia fue discreta pero significativa, evidenciando el estrecho lazo familiar que siempre ha caracterizado a las Giraldo.

hermana de karol g se caso
Karol G estuvo presente en el especial matrimonio de su hermana en Bahía Solano. /AFP: Michael Tran

Las imágenes difundidas muestran a Karol G compartiendo sonrisas, abrazos y momentos con su familia, lejos del escenario y del personaje público de “La Bichota”, para muchos seguidores, esta boda dejó ver una versión más cercana y humana de la cantante, profundamente conectada con sus raíces y su núcleo familiar.

¿Quién es Jessica Giraldo más allá de ser la hermana de Karol G?

Jessica Giraldo Navarro no solo ha sido un pilar emocional en la vida de la artista, sino también una figura clave en su crecimiento profesional, asumió en los últimos años un rol determinante en la gestión estratégica de la carrera internacional de Karol G.

El gesto de Karol G que confirmaría su soltería
Jessica Giraldo Navarro se casó en una ceremonia privada en Bahía Solano, Chocó. (AFP/ Michael Tran)

Además, lidera su propia marca de joyería y participa activamente en iniciativas sociales enfocadas en el empoderamiento femenino, lo que evidencia su compromiso con causas que van más allá del éxito comercial.

Aunque la publicación original mantuvo los comentarios restringidos, las imágenes se replicaron rápidamente en otras plataformas, donde miles de usuarios enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos.

Mientras tanto, Karol G continúa enfocada en su carrera musical y en nuevos proyectos, y Jessica inicia esta nueva etapa de su vida personal con la misma serenidad y coherencia que marcaron su boda.

