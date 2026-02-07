Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano aparece recibiendo oxígeno y genera preocupación: ¿qué le pasó?

Aida Victoria Merlano generó preocupación al aparecer con oxígeno y explicar qué ocurrió con su salud.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano aparece recibiendo oxígeno y preocupa a sus seguidores
Aida Victoria Merlano explica qué pasó tras ser vista usando oxígeno. (Foto: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido digital barranquillera Aida Victoria Merlano se apoderó nuevamente de las tendencias en Colombia tras mostrarse recibiendo oxígeno en redes sociales.

¿Por qué Aida Victoria Merlano apareció recibiendo oxígeno y generó preocupación en redes?

La barranquillera, quien suele ser muy activa en redes sociales y compartir su día a día, momentos personales y escenas junto a su pequeño hijo, esta vez generó gran preocupación entre sus fanáticos tras revelar detalles sobre su estado de salud.

A través de sus historias de Instagram, donde acumula millones de seguidores, la creadora de contenido mostró una imagen que llamó realmente la atención.

En la fotografía aparece Aida Victoria usando una máscara de oxígeno y, fiel a su estilo, acompañó la publicación con un mensaje que generó revuelo:

“Uno que cuando me agarre no me quiera soltar”, escribió, provocando risas entre sus seguidores.

Sin embargo, más adelante aclaró la situación y, con un emoji de virus, confirmó que estaba atravesando una infección respiratoria, lo que despertó preocupación entre su fanaticada.

Pues esta no es la primera vez que la barranquillera revela alguna afección relacionada con su sistema respiratorio, lo que aumentó la preocupación.

¿Por qué Aida Victoria Merlano vuelve a ser tema de conversación en redes?

Aunque se desconocen más detalles sobre su estado de salud, la creadora de contenido recientemente también estuvo en medio de la conversación tras un rifirrafe con Juliana, la hermana de Yina Calderón.

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón surgió luego de que esta última asegurara en una entrevista que la barranquillera se habría burlado de su dolor durante el homenaje a Yeison Jiménez, realizado tras el fallecimiento de varias personas cercanas a su círculo.

Según Juliana, el comportamiento de Aida no habría sido adecuado para un momento tan sensible, lo que generó críticas y reacciones en redes sociales.

Ante estas declaraciones, Aida Victoria respondió negando haber tenido conocimiento de la situación personal de Juliana en ese momento, lo que intensificó el rifirrafe mediático.

Posteriormente, Juliana volvió a reaccionar en redes, defendiendo su postura y avivando aún más la discusión entre ambas.

