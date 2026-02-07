Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video de Yina Calderón actuando en reconocida telenovela de Canal RCN. ¿Lo recordaba?

Yina Calderón sorprendió a sus fans con un video que salió a la luz donde se le ve actuando en una reconocida telenovela del Canal RCN.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón actuó en telenovela de Canal RCN, pero nadie lo recordaba. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón se ha vuelto viral en TikTok, luego de que un usuario sacara a la luz un video mostrando su faceta como actriz en una reconocida telenovela del Canal RCN.

¿Cuál es el video que salió a la luz y muestra a Yina Calderón actuando en una telenovela del Canal RCN?

Yina Calderón sigue siendo una de las celebridades más comentadas en medios y redes sociales, y no es para menos: su carácter polémico y su presencia en pantalla la han mantenido en el foco público.

Yina Calderón, influencer y empresaria colombiana en La casa de los famosos Colombia 2
Yina Calderón sorprendió a sus fans al salir video donde actúa en famosa telenovela de Canal RCN. (Foto: Canal RCN)

Por eso, tras su paso por Protagonistas de Nuestra Tele 2013, la empresaria huilense participó en una famosa telenovela de Canal RCN en un pequeño papel que muchos habían olvidado.

Se trata de 'Sala de Urgencias', emitida entre 2015 y 2016, donde Yina tuvo la oportunidad de mostrar su talento como actriz. Interpretó a una novia recién casada que llega al hospital de urgencias tras una aparente intoxicación.

La trama del capítulo reveló un giro inesperado: su personaje estaba embarazada como consecuencia de una infidelidad con el primo de su pareja, agregando un toque dramático a su breve pero recordada participación.

¿Cómo reaccionaron en redes a la actuación de Yina Calderón en 'Sala de Urgencias'?

Como era de esperarse, muchos usuarios recurrieron a los comentarios de la publicación para expresar su sorpresa ante el inesperado video de Yina actuando y destacar que su desempeño no estaba nada mal.

Además, varios seguidores aprovecharon para resaltar su figura y señalaron que la empresaria lucía muy bien de manera natural, cuando aún no recurría a procedimientos estéticos.

Bravo por tu Yina, qué felicidad", "Ahí se veía hasta linda", y "¿Yina de actriz? ¿cuándo fue eso?", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Yina Calderón, influencer y empresaria colombiana en La casa de los famosos Colombia 2
Fans de Yina Calderón se sorprendieron por el video que salió a la luz donde actúa en telenovela de Canal RCN. (Foto: Canal RCN)

¿En qué otros proyectos televisivos ha participado Yina Calderón?

Tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2013, lo único que se conoce sobre la actuación de Yina Calderón en telenovelas es su papel en Sala de Urgencias.

A partir de ahí, la huilense se dedicó principalmente a reality shows y a generar polémica en redes sociales, consolidándose como una de las figuras más comentadas y mediáticas del entretenimiento colombiano.

