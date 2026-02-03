Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón sorprendió al mostrar su nueva obsesión tras regalo de su hermana

Yina Calderón mostró en Instagram un regalo traído desde Jamaica que llamó la atención y desató comentarios por su rareza.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón compartió un video en el que aparece su hermana, Juliana Calderón, entregándole un obsequio especial traído desde Jamaica, se trató de dos muñecas de piel morena, vestidas con trajes típicos de la región caribeña.

Según expresó en el video, hacía años quería una muñeca con esas características, y ahora no solo había recibido una, sino dos.

¿Qué tienen de especial las muñecas que recibió Yina Calderón?

Más allá de ser un recuerdo de viaje, las muñecas llamaron la atención por su estética y simbolismo, sus rasgos, el tono de piel moreno y la vestimenta tradicional representan la cultura local de Jamaica, algo que Yina destacó con entusiasmo.

La influencer confesó que ese regalo despertó una nueva fijación, el deseo de comenzar una colección de muñecas de piel morena en distintos estilos y diseños.

Aunque para algunos seguidores la idea resultó curiosa e incluso inesperada, Yina la asumió con total naturalidad, dejando claro que se trata de un gusto personal que piensa desarrollar con el tiempo.

¿Por qué este detalle de Yina Calderón sorprendió tanto a sus seguidores?

Quienes siguen a Yina Calderón están acostumbrados a verla envuelta en polémicas, transformaciones estéticas y opiniones contundentes, sin embargo, este momento mostró una faceta más cotidiana y genuina.

Algunos usuarios tomaron el gesto con humor, calificándolo de excéntrico o “bizarro”, mientras otros valoraron que visibilizara objetos que celebran la diversidad cultural y racial.

¿Qué significa este regalo para Yina Calderón?

En el video expresó que llevaba mucho tiempo queriendo una muñeca de ese estilo, lo que sugiere que este interés no nació de la nada, la conexión emocional con el obsequio evidenció que, detrás de su personalidad controversial, hay gustos y nostalgias que pocas veces salen a la luz.

El gesto de Juliana Calderón también fue destacado por los seguidores, quienes valoraron la cercanía entre las hermanas, detalles como este refuerzan la idea de que, más allá de las cámaras y la exposición constante, existen vínculos familiares que se mantienen sólidos y presentes.

Yina Calderón convirtió un detalle sencillo en un momento viral, dejando claro que incluso sus obsesiones más inesperadas pueden convertirse en tema de interés para miles de personas.

