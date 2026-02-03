¡Yuli Ruíz y Alejandro Estrada se besaron! ¿nacerá un romance en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, se han presentado múltiples acontecimientos por parte de las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas han sido Alejandro Estrada y Yuli Ruíz, quienes han dividido una ola de comentarios tras la cercanía que ambos han tenido en el programa.

Aunque por el momento, Alejandro tuvo una conversación con Yuli acerca de que no está en búsqueda de una relación sentimental, han acaparado las redes tras un inesperado beso que se dieron a causa de un rato en las últimas horas.

¿Cuál fue la razón por la que Alejandro Estrada y Yuli Ruíz se dieron un romántico beso?

En horas de la mañana, varias celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia causaron múltiples comentarios por parte de los internautas tras crear un divertido reto en la competencia.

¿Nacerá un romance entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Juanda Caribe, Tebi Bernal, Campanita, Alexa Torrex y otras celebridades, vivieron un divertido momento dentro de la competencia tras un curioso momento que vivieron Alejandro Estrada y Yuli Ruíz.

Todo comienza cuando las celebridades comenzaron a realizar varias actividades durante el reto y llega el momento en que le dicen a Yuli Ruíz si le da un beso a Alejandro Estrada al momento de jugar con una pel#t# que tenían.

Con base en esto, Tebi Bernal fue el que propuso el reto y, sin temor alguno, Yuli Ruíz aprovechó la oportunidad para cubrirle los ojos a Alejandro y darle un beso instantáneo.

¿Cómo reaccionaron las celebridades tras el beso que se dieron Yuli y Alejandro?

Tras el beso que se dieron Alejandro Estrada y Yuli Ruíz, las celebridades que participaron durante la divertida actividad generaron varias reacciones al respecto.

Reacciones que dejó el beso de Yuli Ruíz y Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Tebi Bernal anunció entre risas que el reto había finalizado tras el beso que se dieron sus compañeros. Así también, Juanda Caribe y Mariana Zapata opinaron al respecto.

Sin duda, este hecho ha causado una ola de comentarios por parte de los internautas tras la química que se ha reflejado entre Yuli y Alejandro, ¿nacerá un nuevo amor en la competencia?