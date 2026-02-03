Beba y Valentino se tomaron en serio el liderazgo y comenzaron a reorganizar La casa de los famosos

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba y Valentino asumieron el liderazgo y comenzaron a organizar la convivencia en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beba de la Cruz y Valentino Lázaro se convirtieron en los líderes de la semana en La casa de los famosos Colombia 3 luego de ganar la prueba durante la gala de la noche del 2 de febrero.

¿Qué dijeron Beba y Valentino tras ser los líderes de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Tras obtener este beneficio, ambos asumieron el rol con seriedad y comenzaron a dar sus primeras indicaciones dentro de La casa lo que generó reacciones entre sus compañeros.

Desde el primer momento, los participantes estuvieron atentos a las decisiones que tomarían los nuevos líderes, quienes además debían coordinarse entre ellos para organizar mejor las dinámicas internas de la casa.

Su primera tarea fue ponerse de acuerdo sobre las prioridades y las reglas que querían implementar en los espacios compartidos.

Luego de haber organizado las parejas que deberán estar juntas durante esta semana, Valentino y Beba comenzaron a expresar sus primeras ideas para mejorar la convivencia.

Los líderes iniciaron sus indicaciones en la cocina, un lugar clave para el día a día de los participantes. Allí designaron a Alejandro para encargarse de algunas labores relacionadas con este espacio.

También hablaron sobre la forma en que debían organizarse con la limpieza, lo que generó comentarios entre los famosos sobre el uso del agua para ciertas tareas.

¿Qué reglas propusieron Beba y Valentino en la cocina durante la primera reunión como líderes en La casa?

En medio de estas conversaciones, varios compañeros se sumaron con propuestas y peticiones relacionadas con el orden en las actividades domésticas.

Mientras se discutían estos temas, Maiker pidió a los dos líderes que se establecieran reglas claras sobre los pocillos y los utensilios que se usan a diario en la cocina.

La conversación se centró en la organización de elementos cotidianos como termos y pocillos que suelen generar diferencias en la rutina diaria.

Valentino y Beba escucharon atentamente a sus compañeros mientras intentaban mantener el control de la situación.

En ese momento, Valentino insistió en que se sentía como en el colegio debido a tantos señalamientos relacionados con la organización.

Además, expresó que cada uno debería saber qué hacer sin necesidad de tantas indicaciones.

