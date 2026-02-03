Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermano de Johanna Fadul reaccionó tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Hermano de Johanna Fadul reaccionó tras polémico comentario a Campanita al ser expulsada de La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo el hermano de Johanna Fadul tras su expulsión en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más ha tomado por sorpresa a los televidentes fue el controversial comentario que tuvo Johanna Fadul con Campanita, durante el pasado posicionamiento que ocurrió en la competencia.

Por esta razón, el Jefe tomó la decisión de expulsar a Johanna el pasado 2 de febrero durante la gala que se llevó a cabo dentro de la competencia tras el polémico comentario que le dijo a Campanita. Así también, varios de sus allegados han reaccionado en redes, entre esos, uno de sus hermanos, llamado: Jua Rojas Fadul.

¿Qué dijo Juan Rojas Fadul, hermano de Johanna Fadul tras su polémico comentario con Campanita?

Tras la decisión que tomó el Jefe de La casa de los famosos Colombia con Johanna Fadul por el desafortunado comentario que le hizo a Campanita, varios internautas y allegados han compartido su perspectiva al respecto.

¿Por qué fue expulsada Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Juan Rojas Fadul, uno de los hermanos de Johanna, aprovechó la oportunidad para expresarse mediante sus redes sociales acerca del comentario que tuvo su hermana, expresando las siguientes palabras en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro mil seguidores:

“Me levanté con la boca abierta. Me mandaron un video donde ella se expresa hacia una persona de una manera un poco fuerte, en lo que cual conozco muy bien a mi hermana y sé que no es así. Mi hermano tiene cero el r#cism0”, agregó Juan Rojas.

¿Cuál fue el polémico comentario que Johanna Fadul le hizo a Campanita?

¿Qué le dijo Johanna Fadul a Campanita? | Foto: Canal RCN

Hace pocos días Johanna Fadul acaparó la atención mediática tras las duras palaras que le dijo a Campanita durante el posicionamiento, en especial por algunas diferencias que presentaron en la competencia. Además, el polémico comentario fue el siguiente:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, le dijo Johanna a Campanita.

