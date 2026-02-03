¿Quién es el padre de Karina García? Esto contó la presentadora a sus seguidores

La nueva presentadora de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, Karina García sorprendió a sus seguidores al hablar sobre su padre, a quien pocas veces menciona en redes sociales.

¿Qué dijo Karina García sobre quién es su padre?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia abrió recientemente su corazón en un directo desde su cuenta de TikTok, donde habló con sus millones de seguidores sobre la oportunidad que le brindó el Canal RCN y compartir detalles de su estadía en Bogotá.

Karina García habló de su padre en un live en TikTok. (Foto: Canal RCN)

Fue en medio de esta transmisión que Karina decidió referirse a sus padres, luego de que un seguidor le preguntara por ellos. Sin inconveniente alguno, explicó que su madre reside actualmente en Massachusetts, Estados Unidos, y que sobre su padre no tiene mayor información.

La creadora de contenido paisa reveló que la figura paterna no estuvo presente durante su infancia y que, aunque llegó a conocerlo cuando era mayor, actualmente no mantiene comunicación con él.

Sin embargo, explicó el motivo por el cual su padre no estuvo presente en su vida, generando incertidumbre entre sus seguidores.

¿Por qué no estuvo presente el padre de Karina García en su vida?

Según contó la propia Karina, su padre estuvo privado de la libertad durante varios años por circunstancias relacionadas con su entorno, razón por la cual no pudo acompañarla durante su infancia.

Asimismo, la presentadora señaló que hoy puede hablar del tema sin reservas, asegurando que su corazón ha logrado sanar muchas de las heridas del pasado.

No sé cómo está él, ojalá esté bien, pero bueno, no hablemos de esos temas que me ponen sensible", concluyó.

Karina García dejó ver a sus fans que hablar de su padre la pone sensible. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la revelación que hizo Karina García sobre su padre?

En medio del video que se ha viralizado, donde García relata esta historia, varios seguidores le sugirieron que, si sentía que su corazón ya no guardaba rencor, buscara a su padre y le brindara ayuda.

Por su parte, otros usuarios salieron en su defensa y señalaron que, si no lo ha buscado, es porque aún no lo desea o considera que no es el momento adecuado.