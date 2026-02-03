Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G dio señales de su soltería y habría lanzado pulla a Feid: ¿qué hizo?

Karol G tuvo un gesto particular en el concierto de Bad Bunny, el cual muchos tomaron como señal de su soltería.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El gesto de Karol G que confirmaría su soltería. (AFP/ Amy Sussman - AFP/ Alexander Tamargo)

Desde septiembre de 2025 nacieron los rumores de que supuestamente, Karol G y Feid ya no estarían juntos, sin embargo, en ese entonces eran solo teorías, ya que ninguno de los dos cantantes salió a confirmar o desmentir dichos supuestos.

Pasaron los meses y los seguidores de la pareja, mantenían la fe de que seguían juntos, mientras otros ya tenían más que claro que esa relación ya había llegado a su fin, puesto que su lejanía era más que obvia.

¿Cómo se confirmó que Karol G y Feid terminaron su relación?

A través de un artículo, el medio internacional TMZ confirmó el pasado lunes 19 de enero que, Karol G y Feid terminaron su relación.

Según lo comunicado, es que fuentes cercanas a los dos colombianos, le revelaron al medio que Carolina y Salomón le pusieron fin a su romance, terminando de una manera amistosa, sin embargo, esto ya se puso en duda tras un incómodo encuentro que tuvieron los artistas.

Karol G dejó ver que está soltera y fans creen que fue pulla para Feid. (AFP/ Dia Dipasupil)

¿Cómo fue el encuentro de Karol G y Feid tras confirmarse su ruptura?

El pasado domingo 1 de febrero, se llevaron a cabo los Premios Grammy 2026 y allí, estuvieron varios artistas colombianos, quienes estuvieron nominados, pero, desafortunadamente, ninguno ganó.

En el lugar coincidieron Karol G y Feid, quienes estuvieron a pocos metros durante la alfombra roja y es que ninguno se volteó a ver, de hecho, al cantante se le notó la incomodidad y hasta agachó la cabeza para ver su celular.

¿Cómo es que Karol G ya había dado señales de que estaba soltera?

Aunque TMZ confirmó que Karol G y Feid terminaron su relación, ninguno de los dos artistas se manifestó para dar su versión de los hechos y por eso, muchos conservaban la fe de que siguieran juntos.

El gesto de Karol G que confirmaría su soltería. (AFP/ Michael Tran)

Sin embargo, su actitud en los Grammy ya fue mucho más que claro que la realidad es otra y es que, de hecho, Carolina ya había dado señales de su soltería.

Durante el concierto de Bad Bunny en Medellín, el pasado 25 de enero, Karol G cantó “Ahora me llama” y al tiempo tiró sus “gafitas”, recordemos que esta canción la habría escrito para Feid, justo cuando no se sabía nada de su relación.

Este gesto, muchos lo tomaron como juna clara señal de que su soltería es una realidad y que su relación con Feid ya estaría en el pasado.

