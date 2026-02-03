Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid reveló un recuerdo de su época junto a Karol G: ¿la recordó?

Feid generó reacciones al compartir en sus redes sociales un recuerdo en el que asocian su relación con Karol G.

Feid compartió un recuerdo del pasado cuando estaba con Karol G
Feid revivió un momento de cuando estaba con Karol G.

El pasado lunes 19 de enero, el medio internacional TMZ publicó un artículo en el que se confirmó que Feid y Karol G habrían terminado su relación, tras estar juntos durante tres años.

Aunque los rumores de su ruptura nacieron en septiembre de 2025, hasta este año se confirmó que los artistas ya no sostendrían su relación, sin embargo, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema y, por lo contrario, evitarían hablar de ello.

¿Qué se sabe sobre la ruptura de Feid y Karol G?

Mencionado anteriormente, los rumores de la separación de Karol G y Feid iniciaron hace algunos meses, luego de que la opinión pública notara que ya no salían juntos y que tampoco publicaban nada de su relación en sus redes sociales.

De hecho, para los mismos días de agosto, ambos dejaron de interactuar en las plataformas digitales del otro, pues ya no se dejaban ni likes o comentarios, como ya estaban acostumbrados a hacerlo.

Feid revivió un momento de cuando estaba con Karol G.
Feid mostró un recuerdo de su etapa con Karol G.

Desde entonces, había muchas coincidencias que mostrarían que ellos ya no estaban juntos, pesen a que los dos guardaban silencio sobre el tema.

¿Cómo se confirmó que Karol G y Feid terminaron su relación?

Además del artículo de TMZ en donde revelaron que fuentes cercanas a Karol G y Feid confirmaron que terminaron su relación en un término amistoso, los dos artistas se dejaron ver muy distantes en los Premios Grammy 2026.

Según el video que ha circulado en redes sociales, los cantantes estuvieron en la alfombra roja a pocos metros uno del otro, pero ninguno se volteó a ver, de hecho, a Salomón se le notó la incomodidad que, prefirió ver su celular.

¿Feid compartió un recuerdo con karol G?

Feid mostró un recuerdo de su etapa con Karol G
Feid compartió un recuerdo del pasado cuando estaba con Karol G.

Tras convertirse en tendencia en redes sociales, luego de que se evidenciara la lejanía que comprueba que ya non están juntos, Feid reveló un recuerdo en sus historias de Instagram de febrero 3 del 2025, época en la que estaba con Carolina.

En el clip, se ve que está en una finca o lugar para vacacionar y también se ve un tocadisco, además añadió dos emojis, pero al revelar este recuerdo, sus fanáticos no pasaron por alto que, en esta época, ambos artistas mantenían su noviazgo.

Aunque no es nada revelador, para la opinión pública, la historia significaría que Salomón recuerda ese momento con nostalgia debido a que estaba con Karol G y por eso lo compartió.

