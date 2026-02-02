Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol G fue elogiada por Paris Hilton en los Premios Grammy 2026

Karol G fue tendencia en redes sociales por su participación en los Grammy 2026, pero, además, por ser elogiada por Paris Hilton.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G fue mencionada por Paris Hilton en los Grammy 2026
Paris Hilton habló de Karol G en plena alfombra de los Grammy 2026. (AFP/ Jon Kopaloff - AFP/ Patrick T. Fallon)

En la noche del pasado domingo 1 de febrero, se llevaron a cabo los Premios Grammy 2026 en donde Karol G brilló con su sola presencia, pues tuvo el honor de presentar una de las categorías, entregándole el premio a Bad Bunny.

Artículos relacionados

La artista colombiana fue una de las más mencionadas en redes sociales debido a los vestidos que usó tanto en la alfombra roja, como en la gala, pero también por su distancia con Feid durante el evento.

Además de Carolina y Salomón, los otros colombianos que estuvieron en la importante premiación, fueron J Balvin, Ryan Castro, Andrés Cepeda, Bomba Estéreo, Aterciopelados, Jessi Uribe y Paola Jara, quien también estuvo nominada.

Artículos relacionados

¿Karol G ganó algún premio Grammy 2026?

Karol G estuvo nominada a los Premios Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino con ‘Tropicoqueta’, pero no logró traer el gramófono para Colombia.

El comentario de Paris Hilton sobre Karol G en los Grammy 2026
Karol G fue mencionada por Paris Hilton en los Grammy 2026 (AFP/ Dia Dipasupil)

Sin embargo, se convirtió en la segunda colombiana en presentar una de las categorías del evento más importante que premia la música a nivel mundial.

¿Qué dijo Paris Hilton sobre Karol G en los Premios Grammy 2026?

Aunque no se trajo el premio para Colombia, Karol G sigue ganando mucho, pues en los últimos años ha ganado mayor reconocimiento y no solo por su música, sino por su labor social en la cual beneficia a cientos de personas con su fundación Con Cora.

Artículos relacionados

Es por esto que, los colombianos celebraron que la mismísima Paris Hilton hablara de Karol G en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, diciendo que compartió con ella en u club y que quisiera verla en el evento.

“Me gusta Karol G, estuve con ella en un club. Es muy talentosa”, dijo Paris Hilton.

¿Karol G estuvo con Feid en los Premios Grammy 2026?

Karol G no solo fue tendencia en redes sociales por su brillante participación en los Premios Grammy 2026, sino porque no se dejó ver con Feid.

Paris Hilton habló de Karol G en plena alfombra de los Grammy 2026
El comentario de Paris Hilton sobre Karol G en los Grammy 2026. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

De hecho, la cantante estuvo a pocos metros de su exnovio, lo que llamó la atención de muchos asistentes, quienes dijeron que al paisa se le vio incómodo por estar tan cerca de Carolina.

Ante esta evidente distancia, está más que confirmado que los dos colombianos sí terminaron su relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W muestra su cambio físico Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló cuáles son sus mayores manías y cómo aprendió a aceptarlas

Luisa Fernanda W compartió un video en el que confesó algunas de las manías que han marcado su vida y cómo hoy las acepta.

Revelan psicofonía de Yeison Jiménez que dejaría en evidencia que aún no asimila su muerte Yeison Jiménez

Investigador paranormal reveló que Yeison Jiménez aún no asimilaría que está muerto

Investigador paranormal aseguró tener contacto con Yeison Jiménez y reveló que el artista estaría confundido tras su muerte.

Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán prepara la maleta de parto junto a sus seguidores en redes

Ana María Estupiñán compartió un conmovedor video junto a su esposo mientras preparaban la maleta de parto, revelando además el nombre de su primer bebé.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?

Aida Victoria genera reacciones tras bromear sobre las alergias y mostrar señales de posible conjuntivitis.

Yeison Jiménez en los Grammy 2026 Yeison Jiménez

Premios Grammy 2026 rindieron emotivo homenaje a Yeison Jiménez: así fue

Beba le dice a Nicolás Arrieta que Alexa Torres la afectó tanto que ahora le cae mal La casa de los famosos

Beba le confiesa a Nicolás Arrieta que el comentario de Alexa Torres le afectó: “me cae mal”

Tecnología

Las tendencias del mundo gaming para el 2026 que dejó el CES, ¿adiós a las pantallas?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó