Karol G fue elogiada por Paris Hilton en los Premios Grammy 2026

En la noche del pasado domingo 1 de febrero, se llevaron a cabo los Premios Grammy 2026 en donde Karol G brilló con su sola presencia, pues tuvo el honor de presentar una de las categorías, entregándole el premio a Bad Bunny.

La artista colombiana fue una de las más mencionadas en redes sociales debido a los vestidos que usó tanto en la alfombra roja, como en la gala, pero también por su distancia con Feid durante el evento.

Además de Carolina y Salomón, los otros colombianos que estuvieron en la importante premiación, fueron J Balvin, Ryan Castro, Andrés Cepeda, Bomba Estéreo, Aterciopelados, Jessi Uribe y Paola Jara, quien también estuvo nominada.

¿Karol G ganó algún premio Grammy 2026?

Karol G estuvo nominada a los Premios Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino con ‘Tropicoqueta’, pero no logró traer el gramófono para Colombia.

Karol G fue mencionada por Paris Hilton en los Grammy 2026 (AFP/ Dia Dipasupil)

Sin embargo, se convirtió en la segunda colombiana en presentar una de las categorías del evento más importante que premia la música a nivel mundial.

¿Qué dijo Paris Hilton sobre Karol G en los Premios Grammy 2026?

Aunque no se trajo el premio para Colombia, Karol G sigue ganando mucho, pues en los últimos años ha ganado mayor reconocimiento y no solo por su música, sino por su labor social en la cual beneficia a cientos de personas con su fundación Con Cora.

Es por esto que, los colombianos celebraron que la mismísima Paris Hilton hablara de Karol G en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, diciendo que compartió con ella en u club y que quisiera verla en el evento.

“Me gusta Karol G, estuve con ella en un club. Es muy talentosa”, dijo Paris Hilton.

¿Karol G estuvo con Feid en los Premios Grammy 2026?

Karol G no solo fue tendencia en redes sociales por su brillante participación en los Premios Grammy 2026, sino porque no se dejó ver con Feid.

El comentario de Paris Hilton sobre Karol G en los Grammy 2026. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

De hecho, la cantante estuvo a pocos metros de su exnovio, lo que llamó la atención de muchos asistentes, quienes dijeron que al paisa se le vio incómodo por estar tan cerca de Carolina.

Ante esta evidente distancia, está más que confirmado que los dos colombianos sí terminaron su relación.