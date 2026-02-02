Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Investigador paranormal reveló que Yeison Jiménez aún no asimilaría que está muerto

Investigador paranormal aseguró tener contacto con Yeison Jiménez y reveló que el artista estaría confundido tras su muerte.

Revelan psicofonía de Yeison Jiménez que dejaría en evidencia que aún no asimila su muerte
Revelan psicofonía de Yeison Jiménez que dejaría en evidencia que aún no asimila su muerte. (Foto Canal RCN | Freepik).

Un investigador paranormal aseguró haber tenido contacto con Yeison Jiménez y sorprendió al compartir una breve psicofonía con la que afirmaría que el cantante aún no habría asimilado su muerte.

¿Yeison Jiménez aún no asimilaría que está muerto? Esto reveló un investigador paranormal

La muerte de Yeison Jiménez continúa generando conmoción entre sus fanáticos, quienes aún lloran su partida. La forma en la que el artista falleció dejó múltiples preguntas sin resolver, entre ellas qué sintió antes de morir y si su alma logró trascender con tranquilidad.

Inquietante intento de contacto con Yeison Jiménez deja aterradora psicofonía
Inquietante intento de contacto con Yeison Jiménez deja aterradora psicofonía. (Foto Canal RCN | Freepik).

A raíz de esta situación, John Parra, investigador paranormal y parapsicólogo, aseguró haber intentado contactar el espíritu del cantante el 25 de enero de 2026, con el objetivo de encontrar respuestas a las inquietudes de sus seguidores. Parte de este proceso ha sido compartido a través de su cuenta de TikTok.

Según explicó, una de las preguntas realizadas mediante una spirit box, dispositivo que se utiliza para comunicarse con el más allá, fue si Yeison Jiménez aún se encontraba confundido por su muerte.

La respuesta generó gran impacto en redes sociales, ya que el investigador afirmó haber recibido un “sí”, lo que reforzó una teoría que muchos fanáticos venían expresando desde hace meses.

¿Cómo y cuándo falleció el cantante colombiano Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero, pocos minutos después de abordar su avioneta en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con destino a Medellín. La aeronave se estrelló contra un terreno de la finca Marengo, ubicada en la vereda Romita.

De acuerdo con un informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la avioneta de matrícula N325FA cumplía con todos los requisitos técnicos para su funcionamiento. Sin embargo, al no alcanzar la altura necesaria tras el despegue, terminó colisionando, causando la muerte del artista y de otras cinco personas que viajaban a bordo.

Desde entonces familiares, amigos y fanáticos recuerdan el legado musical que dejó Yeison Jiménez en la música popular colombiana por medio de homenajes, siendo el más reciente de ellos el organizado en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado sábado 31 de enero del presente año.

Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos
Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos. (Foto Canal RCN | Freepik).
