Karina García sorprendió con confesión tras mudarse a Bogotá: "Un carrusel de emociones"

Karina García se sinceró sobre su llegada a Bogotá luego de unirse a ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García se sinceró sobre su mudanza a Bogotá
Karina García habló sobre su mudanza a Bogotá. (Foto Canal RCN)

Karina García es la nueva panelista de ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?, motivo por el que tuvo que mudarse a Bogotá.

¿Qué dijo Karina García sobre su mudanza a Bogotá?

La modelo antioqueña recientemente a través de sus historias se sinceró sobre cómo ha sido su proceso de adaptación a la capital colombiana.

Karina García fue sincera al asegurar que estaba en todo un proceso de adaptación a una nueva ciudad, lo cual aseguró no ha sido fácil por varios motivos, uno de ellos dejar a sus hijos en Medellín.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue sincera al asegurar que aunque no estaba adaptada del todo estaba poniendo todo su empeño por hacerlo y más porque estaba cumpliendo uno de sus más grandes sueños.

Yo aquí adaptándome a mi nueva vida porque ya saben que estoy en Bogotá, unos días acá y otros en Medellín.

Karina García en el after de La casa de los famosos Colombia.
Karina García se sinceró sobre su nueva etapa en Bogotá. (Foto | Canal RCN)

¿Qué confesó Karina García sobre su llegada a Bogotá?

La panelista de ¿Qué hay pa' dañar? habló sobre la montaña rusa de emociones que ha tenido desde su llegada a la capital colombiana.

Karina García aseguró que ha pasado por todos los estados de ánimo desde su mudanza, pero dejó claro que han sido más los buenos momentos y más por estar cumpliendo uno de sus grandes sueños.

Ha sido un carrusel de emociones, pero bueno, a veces hay que salir de la zona de confort la lograr eso que tanto queremos.


La modelo reveló que esta experiencia hasta el momento le ha demostrado que puede con todo y que muchas veces es bueno salirse de su zona de confort.

¿Karina García tiene una relación a distancia con Kris R?

Karina García aparte de su mudanza a Bogotá también por estos días ha sido noticia en la farándula nacional por su relación con el cantante Kris R.

La modelo paisa y el reguetonero oficializaron su relación amorosa luego de mostrarse juntos en el concierto de Bad Bunny en Medellín.

En este evento fue la primera vez que se dejaron ver dándose un beso y tomados de la mano. Tras este concierto Karina aseguró que se había vuelto a dar una oportunidad en el amor tras su ruptura con Altafulla en septiembre de 2025.

Karina García y Kris R. presumen su amor en redes
Video muestra un momento romántico entre Karina García y Kris R. (Foto: Canal RCN)
