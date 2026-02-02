Jhonny Rivera recordó ambiciosa conversación con Yeison Jiménez antes de su muerte

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera conmovió a sus cientos de seguidores al recordar una ambiciosa conversación que tuvo con el difunto artista Yeison Jiménez antes de que falleciera.

¿Cuál fue la conversación que Jhonny Rivera tuvo con Yeison Jiménez antes de que falleciera?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una interrogante que lo llevó a recordar una ambiciosa conversación que tuvo con Yeison Jiménez antes de que falleciera.

Homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

La pregunta en cuestión hacía mención a si había posibilidad de que él se presentara en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, lugar en el que se llevó a cabo el reciente homenaje a Yeison. Ante esto, el artista confesó que justo ese tema lo había hablado con el difunto artista, a quien felicitó por medírsele a realizar una presentación en este lugar.

Rivera mencionó que había reconocido frente a Yeison Jiménez que tenía muchas agallas al decidir cantar en un lugar que puede llegar a reunir a más de cuarenta mil personas siendo un artista de música popular tan joven.

"Se lo dije a Yeison, le dije: Yeison, usted es un varón, hermano. ¿Metérsele a ese monstruo? Eso es para varones, yo no me atrevo, me muero del susto"

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).

¿Jhonny Rivera tiene en sus planes hacer un concierto en El Campín?

Así mismo, respondió a la pregunta de su seguidor al mencionar que él no está listo para medírsele a cantar en un recinto tan grande como lo es El Campín, y explicó la razón del por qué y cómo sería la única razón en la que contemplara esta ambiciosa opción.

Según manifestó, para contemplar presentarse en El Campín solo necesitaría lanzar un tema musical que ganara la misma popularidad que temas musicales como ‘El aventurero’, canción icono de Yeison Jiménez, o algún otro como sus éxitos ‘Soy soltero’.