Isabella Ladera tuvo fuerte reacción tras comentario que cuestionó su maternidad

Isabella Ladera respondió tras un comentario en redes sociales que puso en duda su maternidad.

Isabella Ladera, es de Beéle.
Isabella Ladera, es de Beéle. (Foto AFP: Ivan Apfel).

La influenciadora venezolana Isabella Ladera reaccionó de manera contundente luego de que un internauta cuestionara su maternidad. La creadora de contenido se refirió públicamente al mensaje y aclaró su postura frente a este tipo de señalamientos hacia mujeres que crían a sus hijas solas.

¿Cuál fue el comentario que sacó de casillas a Isabella Ladera sobre su maternidad?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera recibió un señalamiento bastante desagradable en el que un internauta cuestionó su maternidad.

La reacción de Isabella Ladera que se volvió viral en redes
La reacción de Isabella Ladera que se volvió viral en redes

Y es que la creadora de contenido creó toda una campaña de expectativa anunciando la llegada de su ‘segundo hijo’ para referirse al lanzamiento de su nuevo emprendimiento. Sin embargo, personas en redes se tomaron el anuncio de manera literal pensando que en realidad la joven estaría embarazada de su segundo hijo.

Por tal razón, un internauta no tuvo problema en mencionar de manera prejuiciosa que escogiera bien el papá de su segundo hijo, teniendo en cuenta que la influenciadora no continuaba con el padre de su primera hija.

“Escoge bien al papá de tu segundo hijo, please!”

Isabella Ladera, es de Beéle.
Isabella Ladera, es de Beéle. (Foto AFP: Ivan Apfel).

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera ante el comentario de un internauta que cuestionó su maternidad?

Ante un comentario de mal gusto, Isabella Ladera decidió responder y expresar su postura frente a este tipo de señalamientos, en los que se culpa a la mujer por los actos del hombre, quien tras una ruptura amorosa decide no responder ni estar presente en la vida de sus hijos.

“Qué mala mañana de culpar a la mujer cuando es el hombre el que decide ser un inservible y cobarde, Dios santo”, manifestó.

De esta manera, con su respuesta, Isabella Ladera dejó claro su punto de vista y defendió a las mujeres frente a comentarios que las culpabilizan por decisiones que, en realidad, corresponden al hombre.

