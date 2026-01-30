Muere reconocido comediante en accidente de moto; su familia pidió asistir al funeral con ropa de color

El mundo de la comedia vuelve a estar de luto tras la lamentable muerte de uno de sus grandes exponentes, quien perdió la vida en un accidente de moto.

¿Quién es el reconocido comediante que perdió la vida en un accidente de moto en Miami?

Se trata del comediante venezolano Ricardo Díaz, conocido en redes sociales como Ricky D, quien el pasado lunes 26 de enero perdió la vida tras sufrir un accidente mientras se movilizaba en su motocicleta por la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Ricky D murió el pasado 26 de enero en un accidente de moto en Miami, Estados Unidos. (Foto: Freepik)

La trágica noticia, confirmada por su hermana a través de redes sociales, conmocionó a sus miles de seguidores, quienes expresaron mensajes de dolor y despedida al conocer su fallecimiento.

Asimismo, Katy Díaz dedicó un emotivo mensaje para despedir al comediante, solicitar apoyo para cubrir los gastos funerarios y compartir una insólita petición que su hermano había expresado en vida.

¿Cuál fue la insólita petición que hizo la hermana del comediante Ricky D?

A través de sus historias de Instagram, Katy contó que su hermano le repetía en vida que no quería un funeral marcado por el luto. Por ello, cumpliendo su deseo, pidió a familiares y allegados asistir vestidos con ropa colorida como forma de honrar su memoria.

Nota importante: Ricky no quisiera que nos vistiéramos de negro. Así que vayan con ropa colorida para honrarlo con felicidad", escribió.

Familiares del comediante pidieron a sus allegados y amigos vestir ropa de color en su funeral. (Foto: Freepik)

¿Quién era Ricky D, el comediante que falleció en un accidente de moto en Miami?

Ricardo Díaz fue un reconocido comediante que logró consolidar su carrera tras dejar su natal Venezuela y abrirse paso en la escena del stand-up comedy en Estados Unidos, donde su talento y carisma lo llevaron a ganarse el cariño de un amplio público, especialmente en redes sociales.

Su última presentación se realizó el viernes 23 de enero en Miami y, días después, se confirmó su lamentable fallecimiento, noticia que enlutó al mundo de la comedia. Colegas y seguidores lo despidieron con emotivos mensajes, recordando algunos de sus shows más memorables.