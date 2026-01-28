Novia de Epa Colombia revela video de cómo capturaron a la influenciadora y comparte conmovedor mensaje

A un año de la captura de la empresaria y creadora de contenido Epa Colombia, su novia Karol Samantha reveló con un video cómo fue el momento del arresto y compartió un conmovedor mensaje en redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿Cuál fue el conmovedor mensaje que compartió Karol Samantha a un año de la captura de Epa Colombia?

A través de la cuenta corporativa de Instagram de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, su pareja y madre de su hija, Karol Samantha, compartió un mensaje con más de dos millones de seguidores, en el que confesó que, un año después, la captura de la influenciadora sigue afectándola profundamente.

La novia de Epa Colombia compartió un conmovedor mensaje al cumplirse un año de la captura de la influenciadora. (Foto: Canal RCN)

Hoy hace un año nos condenaron a ambas, solo que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo tu ausencia junto con nuestra princesa. Porque no fue así como lo soñamos al momento de traerla al mundo... Quisiera despertar ya y estar juntas, que no te hayas perdido ni un solo momento de la crianza de la bebé que tanto anhelamos", escribió.

Asimismo, Karol dejó ver a los fans de Epa que anhela día a día que regrese su novia y sorprendió revelando el video del momento en que fue capturada la influencer de 29 años.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Cuál es el video que reveló la novia de Epa Colombia de su captura hace un año?

En las imágenes compartidas por Karol, captadas por una cámara de seguridad del establecimiento de keratinas donde se encontraba Epa Colombia al momento de su captura, se observa cómo sale tranquilamente del lugar escoltada por los oficiales y se despide con un beso de su pequeña hija, que estaba en brazos de un hombre.

De igual manera, junto al video, la novia de Epa Colombia compartió un mensaje en el que expresó no comprender por qué Daneidy atravesaba esta situación, resaltando que ha generado empleo y que posee un corazón bondadoso.

Epa Colombia se encuentra privada de la libertad desde el 27 de enero de 2025. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Samantha Correa rompe el silencio y revela que reguetoneros le han escrito tras ser vinculada con Blessd

¿Qué ha pasado con el proceso judicial de Epa Colombia?

Por ahora, los intentos de la defensa de Epa Colombia para modificar la situación judicial no han prosperado: un juez de ejecución de penas negó en enero de 2026 una solicitud para extinguir o recalcular la pena con base en la nueva Ley de Justicia Restaurativa, por lo que la influenciadora deberá seguir privada de libertad mientras se tramitan otros recursos legales.

Cabe recordar que Epa se encuentra recluida en la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá desde septiembre de 2025.