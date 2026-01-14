Karol Samantha pide ayuda por Epa Colombia: “Una de las pruebas más difíciles”

En las últimas horas, Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores y realizarles una petición relacionada con la empresaria, quien permanece privada de la libertad.

¿Qué petición pidió Karol Samantha a sus seguidores?

Karol habló con sus seguidores a través de un video publicado en Instagram, espacio en el que respondió a quienes le preguntaban por la situación actual de Epa Colombia.

En su mensaje, explicó que ya casi transcurre un año desde el encarcelamiento de la creadora de contenido y aseguró que el caso no ha presentado avances ni se han visto los beneficios que esperaban respecto a su proceso judicial.

“Una de las pruebas más difíciles, como pueden ver, no ha habido avances en el proceso, no hemos obtenido los beneficios esperados [...] En medio de tantas personas le dan duro a ella, seguimos en pie de lucha porque creemos 100% en la justicia divina”, expresó Karol en el video publicado en sus redes sociales.

Karol manifestó que mantiene la esperanza de que el 2026 sea el año en el que Epa Colombia recupere su libertad. De acuerdo con lo expuesto por ella, considera que la condena impuesta a la empresaria es desproporcionada frente a lo que, a su juicio, debería haber recibido.

La pareja de Epa Colombia también pidió a sus seguidores continuar orando y rezando por ella y señaló que cualquier tipo de ayuda que puedan brindar es bienvenida. Karol afirmó que su intención no es entrar a discutir si la condena es justa o injusta, pero aseguró que muchas personas comparten su percepción sobre la severidad de la pena.

“Con esto no quiero llegar a decir si es justo o es injusto, solo yo sé que muchos de ustedes también piensan como yo, que la condena de Dane es demasiado desproporcional que tiene una condena super alta. solo hay un Dios que puede juzgar eso”, dijo en su mensaje.

Karol también indicó que, además de la privación de la libertad, Epa Colombia fue apartada de la posibilidad de compartir con su hija, Daphne. Señaló que este tiempo perdido en la crianza y acompañamiento es algo que no podrá recuperarse.

“No solo la privaron de su libertad, de poder salir, de poder disfrutar, sino que le quitaron lo más importante el poder compartir con su hijita. Dane es madre primeriza, se ha perdido muchos momentos de nuestra hija, es tiempo que no se va a recuperar nunca más”, afirmó.

De igual forma, Karol señaló que ni ella ni su familia se cansarán de insistir en los mecanismos necesarios para buscar la libertad de Epa Colombia. Indicó que continuarán acompañándola y tocando puertas, e insistió en que cualquier tipo de apoyo, incluso el más mínimo, es importante. También aseguró que mientras muchas personas continúan con su vida cotidiana, su familia sigue enfrentando esta situación.

“No nos hemos cansado y no nos cansaremos de tocar las puertas necesarias y si tú, que estás detrás de esta pantalla, ves que nos puedes ayudar en algo, bienvenido sea, el tiempo pasa, las personas viven su vida normal, pero nosotras vivimos este calvario que es super difícil de verdad como familia”, expresó.

¿Qué sucedió con Epa Colombia?

Epa Colombia fue privada de la libertad el 29 de enero de 2025 por los hechos ocurridos en 2019, cuando vandalizó una estación de TransMilenio. En su momento, llegó a un acuerdo con la entidad, que incluía el pago de una multa, la realización de clases pedagógicas y la presentación de disculpas públicas.

Sin embargo, pese a estos compromisos, un juez falló en contra de Daneidy, conocida como Epa Colombia, y ella comenzó a cumplir la condena impuesta, de la cual ya completa cerca de un año. La influenciadora debe cumplir cinco años en prisión por los delitos cometidos. Solicitó la extinción de la condena, pero esta fue negada por el juez, quien argumentó que aún no cumplía los requisitos necesarios para acceder a ese beneficio.